Tohle stačit nebude. Západ uvěřil falešné představě, jak porazit Rusko, varuje expert

Západ podle některých vojenských analytiků není připraven na velkou opotřebovávací válku podobnou té, která teď probíhá na Ukrajině. Jeho přístup se ukázal jako úspěšný v nedávných konfliktech, ale to se nejednalo o války s velmocemi.

Západ v posledních desetiletích upřednostňoval špičkovou vojenskou technologii a specializaci, na objem rezignoval. "Prostě jsme nedělali zásoby zbraní pro dlouhodobý konflikt, což Rusko a Čína dělají," myslí si australský válečný stratég a generálmajor ve výslužbě Mick Ryan. Výsledkem podle něho je, že Západ nyní není připraven na rozsáhlý konflikt.

Zásoby zbraní západních států se po skončení studené války se zmenšily. Vojenský průmysl zeštíhlel, tím pádem nemohl vyrábět tak velké množství munice a vybavení. Výdaje NATO na obranu do značné míry poklesly, zatímco Čína a Rusko vydávají stále více, píše ve svém článku server Business Insider.

Přístup Západu se v nedávných konfliktech osvědčil, ale nejednalo se o války velmocí. "Americká armáda chce rychle zvítězit a naše moderní představa preferovaného druhu války je něco jako operace Pouštní bouře," řekl Michael O'Hanlon z Brookings Institution. V takových válkách podle něj nejde o to, abyste se v nich "trápili měsíce a roky".

Takové uvažování vede k válečnému plánování, které neupřednostňuje budování záloh a doplňování zásob. "Zlenivěli jsme. Jistě, máte lepší vybavení, ale je strašně drahé, a proto ho dostanete méně," tvrdí George Barros z think-tanku Institut pro studium války. Ten upozorňuje na to, že naopak Rusko na Ukrajině ukázalo ochotu vést brutální boj i za cenu značných nákladů, a zdá se, že má kapacity na to, aby pokračovalo.

V jakékoli vleklé válce, jakou by mohla být ta s Ruskem, se podle Barrose stává klíčovou schopností válku udržovat a prodlužovat. Tehdy jsou rozhodující systémy, které sice nejsou tak dobré, ale kterých je hodně. "Pokud se válku nepodaří vyhrát okamžitě, vstupují do hry faktory, jako je například to, kdo dokáže udržet dostatečnou dělostřeleckou palbu," říká odborník na Rusko Barros.

NATO může bojovat jinak než Ukrajina, s lepšími schopnostmi, ale stále je rozhodující masa. Neznamená to vyřazení sofistikované techniky, jako jsou stíhačky páté generace a supermoderní ponorky, ale nelze přehlížet větší investice do munice a vybavení nižší hodnoty. "Aby bylo možné Rusko a Čínu odstrašit, budeme se pravděpodobně muset vrátit minimálně na úroveň výdajů na obranu z dob studené války," myslí si Barros.

Dobrou zprávou podle O'Hanlona je, že upřednostnění těchto dalších prvků není nákladné. "Proto si země jako Rusko s docela průměrným HDP může v některých z těchto oblastí vést lépe než my jen proto, že je upřednostnila," řekl O'Hanlon.

Současná ruská agrese a její obrovské nároky na obranný průmysl vyvolaly prudký nárůst výroby zbraní na Západě. Ten však podle Business Insideru mnozí odborníci označují za nedostatečný. Západ se potýká zejména s nedostatkem výrobních kapacit, i když jsou země ochotné utrácet. A zatímco se snaží tuto kapacitu oživit, Rusko zvyšuje výrobu a získává vybavení ze Severní Koreje a Íránu.

Kreml opakovaně Západu vyhrožuje a někteří evropští členové NATO varovali, že Rusko by mohlo v příštích několika letech zaútočit i jinde na kontinentu, zejména pokud zvítězí na Ukrajině. Jak by ruský útok vypadal, není jasné. Mnozí váleční analytici spekulují, že Rusko by totální válku s NATO nechtělo. USA a jejich spojenci však stále pozorně sledují válku na Ukrajině. Chtějí se připravit na případný boj, přičemž klíčovým poučením je množství.

"Západ propadl dlouhodobému mýtu, že ve válce s Ruskem nebo ve válce s Čínou si vystačíte s menším počtem kusů neuvěřitelně drahé a neuvěřitelně vyspělé techniky. Ve skutečnosti záleží na počtu vozidel, která máte. Na kvalitě záleží mnohem méně," dodal pro Business Insider válečný expert Stimsonova centra William Alberque.

