Jak vykrást hrobku. Syřané na Facebooku rozprodávají památky a umělecká díla

Syrský archeolog Abú Musa ukazuje reportérům z britské stanice BBC fotografie antické mozaiky. Má podle něj hodnotu v přepočtu desítek až stovek tisíc korun. Na snímku leží ještě na špinavé zemi v rozbombardovaném syrském Aleppu, nyní se už nabízí k prodeji na Facebooku. “Dívám se, jak je moje kultura a historie ničena přímo před mýma očima,” komentuje to Musa.

Archeolog se pokouší nelegální obchod s kradeným uměním sledovat. Pracuje v tureckém Istanbulu pod pseudonymem, své skutečné jméno neprozradil. V syrské organizaci The Day After (Den poté) pomáhá dokumentovat drancování a rozkrádání uměleckých děl a historických artefaktů z míst, která kdysi bývala kolébkou civilizace.

Dnes se Sýrie vzpamatovává z války s takzvaným Islámským státem (IS), která ji zanechala vybombardovanou a rozvrácenou. Až jednou skončí občanská válka, společné dějiny a kulturní dědictví jsou podle Musy právě to, co snad dokáže Syřany zase spojit.

"Pracuji s lidmi, kteří fungují jako mafiánská síť," vysvětluje britské stanici BBC, která s ním monitorovala obchod s uměním po dobu několika měsíců.

Musa se totiž vydává za zájemce. S obchodníky nabízejícími syrské památky si dopisuje, a dokonce se s nimi potkává. Snaží se tak získávat informace o tom, kam kradené zboží putuje.

Obchod se starověkými uměleckými díly ze Sýrie a Iráku na Facebooku kvete i po porážce IS, který díky němu financoval své vojenské tažení. Lidé zodpovědní za chod největší sociální sítě na světě tomu nedokážou zabránit.

Obchodníci se shromažďují v soukromých skupinách, kde nabízejí ukradené umění z území, které radikálové vyplenili. Diskutují o tom, jak jsou artefakty cenné, a vzájemně si radí, jak například bezpečně vykopat starou hrobku a neuvíznout pod sutinami.

Nabídka na Facebooku, předávka v Turecku

Téměř 50 skupin už Facebook smazal poté, co na problém upozornili novináři z BBC. Stále to ale nestačí. Podle profesora Amra al-Azma, který ze Sýrie utekl už před několika lety a nyní působí na univerzitě v americkém Ohiu, jsou takových skupin stovky. Mají tisíce členů, kteří na nich nabízejí sochy a další artefakty, o kterých tvrdí, že pocházejí ze starobylé Palmýry a dalších světoznámých památných míst.

Většinou jde o padělky, ale i tak se mezi nimi objevují cenná díla, která pak putují přes hranice. Nikdo neví, kde skončí. Mnoho z nich se "ztratí".

Kradené umění se pašuje hlavně přes Turecko, a to i přes přísné kontroly na hranicích. Pašeráci využívají pokračující občanské války v Sýrii. Platby probíhají off-line. Na Facebooku se zboží jen nabízí nebo se zveřejňuje poptávka.

Vykopávky ze dvorku

Ve skupinách se angažují extremistické skupiny, které se snaží zpeněžit to, co radikálové vyrabovali během války. Obchodu se ale účastní také běžní Syřané, kteří v troskách měst například najdou něco, co připomíná antickou sochu, a tak se na tom snaží vydělat.

"Když vykopete něco na svém dvorku a nevíte, co to je, stačí to vyfotit a dát na Facebook. A spojit se s lidmi, kteří to budou ochotní koupit," vysvětluje kolegyně obou archeologů Kate Paulová.

Historici, archeologové a další odborníci a milovníci dějin sledují toto počínání bezradně už pět let. Tedy od doby, kdy Sýrii a Irák začala obsazovat teroristická organizace Islámský stát.

Historické monumenty, které přežily tisíce let, poničily nejen boje, ale padly také za oběť samotného řádění bojovníků IS. Ti je systematicky ničili a odpalovali. Například v Palmýře vyhodili do povětří slavný vítězný oblouk.

Kromě ničení paláců, budov a dalších památek se ale odborníci museli dívat i na to, jak cenná umělecká díla mizí neznámo kam. Obchodování se přitom dodnes nepodařilo zastavit. Pokračuje i měsíc poté, co Syrské demokratické síly (SDF) ohlásily konečné vítězství nad Islámským státem.

Památky z UNESCO

V Sýrii se před válkou nacházelo několik míst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Jde o historické centrum Aleppa, Damašku, starobylé město Bosra, starobylé vesnice v severní Sýrii, dva hrady z dob křižáckých válek Krak des Chevaliers a Saláhuddínova citadela a zmiňovaná Palmýra.

V roce 2015, kdy IS poprvé obsadil Palmýru, OSN přijala rezoluci zakazující obchodování se starožitnostmi pocházejícími ze Sýrie. Podobný zákaz v té době už 15 let platil i pro umění z Iráku. Z něj se po pádu Saddáma Husajna ztrácely artefakty staré tisíce let. Loni britská policie vrátila do Iráku kradené památky z roku 2003, které vystopovala u londýnského obchodníka s uměním.

Stejně tak se podařilo zachránit a vrátit domů stovky kusů ukradeného umění ze Sýrie. Další tisíce jich ale chybí.

Video: Syrské muzeum ukazuje zachráněné památky