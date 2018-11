Zběh z KLDR poprvé promluvil: Lidé v Severní Koreji necítí loajalitu ke Kimovi

Loni v listopadu se mu povedlo téměř nemožné. Severokorejec O Čchong-song vyjel džípem k přísně střeženému demilitarizovanému pásmu mezi KLDR a Jižní Koreou. Když auto uvázlo v blátě, rozběhl se po svých. Severokorejší vojáci na něj několikrát vypálili, přesto se mu podařilo zběhnout do Jižní Koreje. Nyní, rok od riskantního činu, poskytl první rozhovor.

V něm mimo jiné tvrdí, že hlavně jeho mladá generace už nechová ke kultu osobnosti severokorejského lídra žádnou úctu.

"Lidé v Severní Koreji, a zejména mladší generace, jsou vůči sobě, politikům i svým vůdcům lhostejní. Nepanuje tam žádná loajalita," řekl pětadvacetiletý O Čchong-song. Podle něj je v jeho generaci až osmdesát procent lidí právě takových: k severokorejskému lídrovi Kim Čong-unovi nevzhlíží.

O Čchong-song poskytl rozhovor japonskému deníku Sankei Šimbun. List zveřejnil také video, které zachycuje bývalého vojáka od pasu po ramena v modrém saku a bílém tričku. Obličej kamera nicméně nezabírá.

Dezertér O Čchong-song při rozhovoru pro japonský deník Sankei šimbun.

Japonský list informoval také o tom, že otec O Čchong-songa je severokorejský generál. I když tedy zběh pochází z relativně dobře situované rodiny a sám se v rozhovoru prohlašuje za člena vyšší společenské třídy, oddanost k vůdci necítí.

"Kdyby byl režim schopný nakrmit lidi, ocenili by to. Jenže oni nic nedostávají," vysvětlil mladík, proč obyvatelé totalitního státu necítí vděk ani úctu k vedení. Netečnost obyvatel je podle něj "přirozená vzhledem k tomu, že v KLDR funguje dědičný systém předávání moci". Kim Čong-un stojí v čele izolované země od roku 2011, je třetím z generace jediné dědičné komunistické dynastie na světě.

Taky bych na ně střílel

V KLDR si O Čchong-song podle svých slov vydělal měsíčně 125 severokorejských wonů (v přepočtu 3000 korun), což mu prý jen tak tak vystačilo na cigarety. Jeho otec, generál, si přišel na dvojnásobnou částku.

O Čchong-song pracoval v izolované KLDR jako voják u pohraniční stráže v demilitarizovaném pásmu. Přímo přes něj loni úspěšně uprchl, měl ale namále. Při útěku projel v terénním voze severokorejské kontrolní stanoviště, pak ale s autem uvázl. Z vozu proto vyskočil a utíkal na jihokorejskou stranu, zatímco severokorejští vojáci na něj ze vzdálenosti pouhých několika metrů zahájili palbu.

Dramatický útěk tehdy zachytilo několik bezpečnostních kamer. "Kdyby nevystřelili, čelili by vysokému trestu. Být jimi, udělal bych to samé," komentuje mladík zpětně to, že na něj v dramatické chvíli začali střílet vlastní kolegové.

Někdejší člen pohraniční stráže japonskému listu řekl, že k úprku došlo krátce poté, co se dostal do blíže nepopsaného sporu se svým kamarádem. Konflikt ho zřejmě rozhodil natolik, že se napil alkoholu, jak v rozhovoru přiznal. Chtěl se pak vrátit do práce, ale možná to byl i alkohol, díky němuž se odhodlal překročit kontrolní stanoviště. Záhy ho přepadl strach, že by mohl být chycen a popraven. Rozhodl se proto utíkat dál.

Podle dřívějších informací se pak k němu na jihokorejské straně pásma připlazili vojáci z Jižní Koreje, kteří ho odvlekli do bezpečí. Demilitarizovaná zóna ve vesnici Pchanmundžom, přes kterou O Čchong-song utekl, je jediné místo, kde proti sobě stojí vojáci Severní a Jižní Koreje tváří v tvář.

Severokorejský zběh taky pro japonský deník popřel dřívější spekulace médií, že byl v KLDR zapleten do vraždy. K tomu se měl podle tisku sám přiznat při jednom z výslechů, kterému ho podrobily jihokorejské tajné služby krátce po útěku. "V Severní Koreji jsem spáchal zločin, který měl za následek smrt," měl tehdy uvést.

Útěku nelituji

Při útěku se O Čchong-song nevyhnul čtyřem kulkám, které mu zasáhly životně důležité orgány, a tak se v Jižní Koreji podrobil operaci. Jedna ze střel například roztříštila dva páteřní obratle. Lékaři museli bojovat také s rozsáhlou infekcí, kterou způsobilo obrovské množství parazitů v jeho střevech. Jeden z nich byl dlouhý 24 centimetrů.

Léčbu ztěžoval i fakt, že doktoři neměli o dezertérovi žádné lékařské záznamy. Neznali ani jeho krevní skupinu.

Také jihokorejský doktor Lee Kook-džong, který se o zběha v nemocnici staral, poskytl minulý měsíc rozhovor jednomu tamnímu rádiu. V něm uvedl, že si O Čchong-song našel práci a pořídil si auto. Prý už také téměř ztratil severokorejský přízvuk.

Jihokorejské ministerstvo sjednocení, v jehož gesci je právě i starost o zběhy ze sousední KLDR, rozhovor pro japonský list nekomentovalo. Pouze uvedlo, že se o uprchlíky poté, co je propustí z adaptačních center, dál nestará.

O Čchong-song útěku nelituje. Uprchl ze země, která podle něj byla "na pokraji války s USA". V rozhovoru popsal také to, že je v KLDR stále více znát rozdíl mezi severokorejskou metropolí Pchjongjangem a ostatními městy. Kim Čong-un se podle něj zajímá hlavně o rozvoj hlavního města.

