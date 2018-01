Severokorejští vojáci mají vymyté mozky a Kim je pro ně "bůh". Neútočte, varuje USA Jižní Korea

před 2 hodinami

"Je to, jako byste se pokusili zbavit Alláha," varuje Američany bývalý vysoký představitel jihokorejské armády In-bum Čun.

Soul - Vojáci s vymytými mozky, bojující fanaticky za svého vůdce Kim Čong-una i za cenu ztráty vlastního života. Tak nově popsal čtvrtou nejpočetnější armádu na světě, kterou má k dispozici totalitní KLDR, bývalý vysoký jihokorejský vojenský představitel In-bum Čun. Varoval Spojené státy, že případný útok na Severní Koreu s cílem svrhnout Kim Čong-una by byl pro USA - kromě dalších rizik - příliš tvrdým oříškem i s ohledem na mentalitu tamních vojáků.

"Snažím se Američanům vysvětlit, že pokud vtrhneme do Severní Koreje, nebude to jako v Iráku nebo Afghánistánu. Není to jako pokoušet se svrhnout (bývalého iráckého prezidenta Saddáma) Husajna. Je to spíš jako pokusit se zbavit se Alláha. Kim Čong-un a jeho rodina představují doslova kult," vysvětlil na své návštěvě Londýna minulý týden.

Tato varianta přitom není stále úplně vyloučena. Podle listu Wall Street Journal skutečně loni nechybělo mnoho, aby americký prezident Donald Trump útok na totalitní Severní Koreu spustil. Minimálně se v Bílém domě v druhé polovině loňského roku vážně probíral útok na vybraný cíl na území KLDR v rámci vojenské akce s krycím názvem Zkrvavený nos.

Silové řešení vyhrocených vztahů na Korejském poloostrově by ale mělo být podle In-bum Čuna až úplně poslední možností. Severní Korea je militarizovaná země, kde i děti absolvují vojenský výcvik a všichni obyvatelé jsou připraveni bojovat, tvrdí. "Celá ta země jsou jedna velká kasárna," citují bývalého vysoce postaveného vojáka z Jižní Koreje britské The Times.

I děti umí bojovat

Totalitní režim v KLDR má k dispozici jednu z největších armád světa. Čítá kolem 1,2 milionu vojáků a dalších několik milionů bojovníků v záloze. V zemi funguje bez výjimky všeobecná branná povinnost, muži slouží v armádě jedenáct let a ženy šest až sedm let.

"Čtrnáctileté dítě projde ročně v Severní Koreji pravděpodobně více než 100hodinovým vojenským výcvikem," dodává bývalý generál. "Ve 14 letech už umí střílet ze samopalu AK47, zacházet s ručním protitankovým granátem, postavit stan a pochodovat 24 hodin v kuse," upozorňuje.

Největší silou totalitního režimu je ale podle něj indoktrinace severokorejských vojáků. Za svou 40letou kariéru vyzpovídal jihokorejský generál Čun řadu vojenských zběhů z KLDR. Řada z nich podle něj dál věřila v totalitní systém a Kimovu propagandu.

Vláda v Pchjongjangu si podle něj totální poslušnost vynucuje takzvaným kolektivním trestem. Pokud jeden člověk selže, celá jeho rodina je buď popravena, nebo poslána do pracovního tábora.

Kdo zaútočí první?

I přes extrémně napjatou situaci nehrozí válka na Korejském poloostrově minimálně do konce letošního února. Tehdy skončí v Jižní Koreji zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. Obě země se na společném jednání minulý týden dohodly na účasti severokorejského olympijského týmu.

Napětí, které se v posledních měsících vyostřilo mezi severokorejským diktátorem Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale neopadá.

Podle vojenského experta Alexandra Voroncova z ruského Institutu orientálních studií, který loni KLDR navštívil, není pravděpodobné, že by zaútočila jako první.

Bere ale podle něj vážně vojenská cvičení americké a jihokorejské armády, která se naposledy uskutečnila koncem minulého roku. "V jejich očích Pentagon zkouší prvky koordinované intervence krok za krokem," cituje Voroncova americký Newsweek. "Byla by sebevražda zaútočit na Spojené státy jako první, a obzvlášť jadernou zbraní. Chápeme, že by to byl poslední den naší země," řekl mu údajně jeden nejmenovaný severokorejský diplomat.

VIDEO: Severokorejci překročili hranici a jednali s vládou v Soulu o účasti svých sportovců na olympiádě v Jižní Koreji: