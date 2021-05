"Zázračného" kancléře dohnal skandál. Kurz odmítá odstoupit a mluví o spiknutí

Nejtěžší chvíle své politické kariéry zažívá rakouský kancléř Sebastian Kurz. Od minulého týdne, kdy přiznal, že ho úřady vyšetřují kvůli podezření z křivé výpovědi, se množí výzvy k rezignaci. Kurz ale odstoupit z klíčového postu nehodlá, i kdyby byl obviněn. Místo toho nejmladší šéf vlády na světě obviňuje všechny kolem ze spiknutí. Politické oponenty, novináře i vyšetřovatele.

Výpověď, ve které měl Kurz lhát, se netýká jen tak nějakého případu. Jde o takzvanou Ibiza-aféru, která už 34letého kancléře jednou křeslo stála. Kauzu v roce 2019 odstartovala tajně pořízená, dva roky stará videonahrávka. Vystupuje na ní tehdejší vicekancléř z krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a Kurzův koaliční partner Heinz-Christian Strache. V alkoholovém opojení slibuje přidělení státních zakázek výměnou za peníze a jiné protislužby ženě, o které se domnívá, že je příbuznou ruského oligarchy.

Kurz se Strachem tehdy ukončil spolupráci, a tím i fungování svého prvního kabinetu. A to jen pouhý den po zveřejnění skandálních záběrů z večírku na středomořském ostrově. Rakouské úřady pak začaly případ vyšetřovat a brzy dospěly k podezření, že korupční praktiky, včetně zvyku obchodovat s vlivnými posty ve státních firmách, prorůstají do nejvyšších pater rakouské politiky, včetně Kurzových lidovců. Ti mezitím po předčasných parlamentních volbách utvořili nový kabinet, tentokrát bez Svobodných, zato v koalici se stranou Zelených.

Pak přišla řada i na kancléře. Opozice ho vyzvala, aby vypověděl, co přesně o nekalostech věděl. A aktuální obvinění se týká právě jeho vystoupení před speciální vyšetřovací komisí v rakouském parlamentu, před níž mluvil vloni v červnu.

Sebastian Kurz tehdy tvrdil, že o korupčním propletenci nevěděl. Vyšetřovatelé ze státního zastupitelství ve Vídni ale mají k dispozici textové zprávy mezi ním a jeho nejbližšími spolupracovníky, které dokazují opak. V jedné ze zpráv například dotyčnému údajně slibuje křeslo ve státním holdingu ÖBAG a svůj závazek formuluje doslova: "Dostaneš všechno, co chceš. 😘😘😘".

Pokud se potvrdí, že Kurz skutečně lhal, což on sám vehementně popírá, hrozí mu až tři roky ve vězení. Bylo by to neslavné pokračování nadějné politické kariéry muže, přezdívaného "zázračné dítě" nebo "sexy kancléř". Kurz je nejmladší šéf rakouské vlády v dějinách a je považován za obroditele domácí i celoevropské konzervativní politiky a potenciálního nového vůdce Evropy, až letos na podzim skončí v úřadu německá kancléřka Angela Merkelová.

Blíž Trumpovi

Kurz místo politické hvězdy tak poslední dobou připomíná spíše chytrého a bezskrupulózního zákulisního hráče, který kromě rozesílání zpráv se smajlíky posouvá hranice toho, co je v rakouské politice přípustné. Server Politico si všímá, že svým vystupováním, že je proti němu vedený hon, se blíží bývalému americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. A přibližuje se také politickému stylu svého maďarského kolegy Viktora Orbána.

"Vyšetřování testuje stabilitu rakouské demokracie," míní Politico. Kurz je prvním kancléřem v dějinách, který čelí vyšetřování kvůli svému počínání v úřadu. Opakovaně zpochybňuje schopnosti a motivace vyšetřujícího státního zastupitelství, což kritici vnímají jako útok na nezávislou justici. Dlouhé měsíce odmítal dodat parlamentní komisi požadované podklady, ačkoliv ho o to požádal ústavní soud. Udělal to nakonec až na přímou výzvu z úst populárního prezidenta Alexandera Van der Bellena.

Rakouská společnost je v pohledu na Kurze rozdělená. Nejnovější průzkumy naznačují, že zhruba polovina by si přála, aby odstoupil, pokud bude na základě vyšetřování obviněn. Okamžitou rezignaci pak požaduje méně než třetina Rakušanů. Sám Kurz podle svých slov počítá s tím, že obvinění padne, nevěří ale, že by mu soud cokoliv dokázal.

Velmi silnou podporu má nepřekvapivě mezi voliči své strany. Jeho ÖVP sice v poslední době podporu mírně ztrácí, s více než 30 procenty potenciálních voličských hlasů je ale stále zdaleka nejsilnějším politickým uskupením v zemi. A to navzdory tomu, že oznámení o vyšetřování je už druhým závažným skandálem z Kurzova bezprostředního okolí. Už v únoru policie prohledala byt jeho spojence a přítele, ministra financí Gernota Blümela, který je obviněn v korupční kauze loterijní společnosti Casinos Austria. Ta souvisí i s aférou Ibiza.

Pravice s lidskou tváří

Svou popularitu si kancléř Kurz u lidí získal nejrůznějšími protiimigračními návrhy, spojenými s důrazem na rakouskou národní identitu a důležitost jejího zachování. Na rozdíl od jiných pravicových a krajně pravicových politiků, jako jsou představitelé populistické Alternativy pro Německo, slovinského premiéra Janeze Janši nebo už zmíněného Orbána, ale témata prosazoval z pozice evropského politického mainstreamu. I proto ho americký týdeník Time už v roce 2018 označil za "přátelskou tvář evropské pravice".

Oblibu si Kurz buduje i s pomocí silného a se štědrým rozpočtem operujícího mediálního týmu. Úspěšný je na sociálních sítích, jeho profil na Instagramu sleduje 370 tisíc lidí a nové příspěvky se tam objevují skoro každý den. Podobně aktivní je i na Twitteru, promyšlenou strategii sleduje i ve vztahu k tradičním médiím: podporuje, zejména pomocí peněz z reklamy, vydavatelství, která o jeho politice informují vstřícně, tedy hlavně bulvární deníky. Naopak například novináři z veřejnoprávní stanice ORF si stěžují na neustálé snahy Kurzova týmu zasahovat do zpravodajství. Server Politico v té souvislosti hovoří dokonce o "válce s médii", do které se kancléř pustil.

Nyní Sebastian Kurz svých komunikačních schopností a vlivu využívá k tomu, že se staví do role oběti. "Moji političtí oponenti se nezastaví před ničím, aby mě dostali," tvrdí. Pokud by šéf vlády odstoupil, fakticky by to znamenalo připuštění viny, upozorňují rakouská média. Kurz to rozhodně neplánuje. "Jako mnoho lidí, i já jsem udělal celou řadu chyb, soukromě i profesně. Ale co vím s jistotou, je to, že jsem před komisi šel svědčit se záměrem odpovídat pravdivě," tvrdí.

