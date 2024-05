Smrtící turbulence při letu z Londýna. Lidi to katapultovalo ke stropu, řekl pasažér

Let společnosti Singapore Airlines z Londýna musel nouzově přistát v Bangkoku kvůli silným turbulencím. Nejméně jeden člověk zahynul. Počet zraněných není dosud známý, podle některých médií by však v rukou záchranářů mělo být dvacet dalších osob.

Video: Associated Press

Letadlo Boeing 777-300ER s celkem 211 cestujícími a 18 členy posádky na palubě přistálo v Bangkoku v 15:45 (8:45 středoevropského času), uvedly Singapore Airlines v příspěvku na sociální síti Facebook.

Sledovací údaje zachycené službou FlightRadar24, které analyzovala americká tisková agentura The Associated Press, ukázaly, že let společnosti Singapore Airlines se pohyboval ve výšce 11 300 metrů.

"Singapore Airlines vyjadřují svou nejupřímnější soustrast rodině zemřelého. Naší prioritou je poskytnout veškerou možnou pomoc všem cestujícím a členům posádky, kteří byli na palubě letadla," uvedly aerolinky v prohlášení.

Krátce po osmé ráno středoevropského času letadlo náhle a prudce kleslo na 9400 metrů v průběhu asi tří minut, ukazují data. Ve výšce zůstalo necelých 10 minut, než začalo znovu klesat. Za necelou půlhodinu musel pilot letounu přistát v Bangkoku. K sestupu došlo, když se Boeing nad Andamanským mořem blížil k Myanmaru.

"Letadlo se najednou začalo naklánět a třást, takže jsem se začal chystat na to, co se bude dít. Najednou letadlo výrazně kleslo, takže to všechny ty, co seděli a nebyli připoutaní, okamžitě katapultovalo ke stropu," řekl agentuře Reuters 28letý student, který byl na palubě stroje. "Někteří lidé narazili hlavou do zavazadlového prostoru a promáčkli ho, narazili do míst, kde jsou světla a masky, a prorazili ho," uvedl.

Na místě byly záchranné posádky z nemocnice Samitivej Srinakarin, vzdálené asi 20 kilometrů od letiště Suvarnabhumi, které převezly zraněné cestující z letu SQ321 z Heathrow z ranveje k ošetření.

Společnost Singapore Airlines, která je všeobecně považována za jednu z předních světových leteckých společností, neměla v posledních letech žádné závažné incidenty.

Poslední nehodou, která si vyžádala oběti, byl podle britského serveru The Guardian let ze Singapuru do Los Angeles přes Tchaj-pej. Letoun před 24 lety narazil do stavebního zařízení na tchajwanském mezinárodním letišti Taoyuan poté, co jeho pilot odstartovat z nesprávné dráhy. Při nehodě zahynulo 83 ze 179 osob na palubě.