Záplavy v Dubaji ochromily provoz na letišti, děti nešly do školy a úředníci do práce

Mezinárodní letiště v Dubaji (DXB), které je nejrušnějším vzdušným přístavem na světě, ve středu ráno vyzvalo cestující, aby na letiště nejezdili kvůli záplavám, které postihly toto nejlidnatější město Spojených arabských emirátů.

Domácí aerolinky Emirates ráno oznámily, že pozastavily odbavování cestujících až do půlnoci. Podle státní tiskové agentury WAM byly úterní deště v zemi nejsilnější za nejméně 75 let. Bleskové záplavy si ve Spojených arabských emirátech vyžádaly jednu oběť, 18 lidí kvůli dešťům v neděli zemřelo v Ománu.

"Emirates pozastavují odbavování cestujících, kteří odlétají z DXB od 8:00 17. dubna až do půlnoci, kvůli provozním problémům způsobeným špatným počasím a stavu silnic," uvedly aerolinky Emirates na síti X.

Mezinárodní letiště v Dubaji posléze doporučilo cestujícím nejezdit na letiště, pokud to není nutné. "Lety jsou nadále zpožděny a odloženy. Prosím zkontrolujte si stav svého letu u svého dopravce, snažíme se obnovit provoz, co nejdříve to půjde," napsalo DXB. Cestující, kteří jsou už na letišti, budou odbaveni, ale i dnes jsou očekávána zpoždění v odletech i v příletech.

V SAE začalo pršet v pondělí, v úterý deště ještě zesílily a do večera spadlo v Dubaji asi 142 milimetrů srážek, napsala agentura AP. Voda zaplavila hlavní dálnice i ranveje na mezinárodním letišti v Dubaji, už v úterý proto nabíraly lety zpoždění.

V úterý na severu SAE zemřel sedmdesátiletý muž, když jeho vůz smetla povodeň ze silnice. Úřady v emirátech i dnes zrušily vyučování ve školách, někde dnes učí žáky na dálku přes internet. Také vládní úředníci už v úterý pracovali z domova. I mnozí další zaměstnanci firem do práce nepřišli, uvedla AP.

Ve Spojených arabských emirátech prší zřídka, a to v chladnějších měsících. Mnoho silnic a dalších oblastí proto není odvodněno, což při dešti vede k záplavám.

Silné deště zasáhly před několika dny také Omán, kde si vyžádaly nejméně 18 obětí včetně školáků, jejichž dodávku smetla voda ze silnice. Pršelo také v Bahrajnu, Kataru a Saúdské Arábii.