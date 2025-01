Z Číny přišel šok. Expert na umělou inteligenci popisuje, jak svět změní DeepSeek

Čínská společnost DeepSeek, která vznikla teprve předloni, před několika dny vydala svůj nový model umělé inteligence. Ten dočista otřásl světem a způsobil propad na americké burze u technologických firem a výrobců čipů. Co se přesně stalo a jak dobrý je opravdu čínský model? Na to odpovídá expert na umělou inteligenci a bývalý výzkumník v Google DeepMind Stanislav Fort.

Mnozí tvrdí, že firma DeepSeek vytvořila svůj model za zlomek ceny toho, co stojí modely jako ChatGPT na Západě. A podle všeho se jim i výkonnostně vyrovná. To vznáší zásadní otázky o budoucím směřování oboru a o tom, zda Spojené státy zůstanou i nadále v čele závodu o to, kdo bude nejlepší v umělé inteligenci.

Stanislav Fort Vystudoval fyziku na Univerzitě v Cambridge, má doktorát v umělé inteligenci ze Stanfordu, pracoval jako výzkumník v umělé inteligenci ve společnosti Anthropic, byl vedoucím pro velké jazykové modely ve StabilityAI, působil také v Googlu v DeepMind a před nedávnem založil firmu Stealth, která se zabývá umělou inteligencí a bezpečností, kde je také šéf vývoje a výzkumu.

Jaký je poměr sil mezi Spojenými státy a Čínou? A co se skrývá za fenoménem DeepSeek? Byl to blesk z čistého nebe i pro odborníky, kteří se umělou inteligencí zabývají? Model R1 je navíc takzvaně "přemýšlecí". Co si představit pod tvrzením, že "stroj přemýšlí"? A vytváříme křemíkového boha?

