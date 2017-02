Zaorálkova návštěva Súdánu byla výjimečná. Prezident Bašír je obžalován ze zločinů proti lidskosti

před 54 minutami

Český křesťanský aktivista Petr Jašek dostal od súdánského prezidenta Umara Bašíra milost, díky které se o víkendu vrátil v doprovodu českého ministra zahraničí do vlasti. Záchranná akce se podařila i přes to, že Bašír je obžalovaný Mezinárodním trestním soudem (ICC) z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Vrcholní evropští politici se s ním proto nestýkají. Podle zdrojů Aktuálně.cz se s Bašírem osobně nesetkal při záchranné operaci v Chartúmu ani český ministr zahraničí. Za propuštění Jaška ale slíbil Zaorálek Súdáncům ekonomickou spolupráci, do Chartúmu brzy odletí česká podnikatelská delegace.

Praha - Na webové stránce českého ministerstva zahraničí je u súdánského honorárního konzulátu stále nápis "Uzavřen".

Telefony na konzulátu nikdo nebere.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek ale v súdánském hlavním městě Chartúmu slíbil, že výměnou za propuštění Čecha Petra Jaška Česká republika obnoví s touto zemí ekonomické a bezpečnostní kontakty.

Jašek strávil v Súdánu za mřížemi víc než rok, letos v lednu ho soud poslal na dvacet let do vězení za špionáž.

Petr Jašek je členem organizace Hlas mučedníků. Ta o sobě uvádí, že "poskytuje hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům".

Prezident obžalovaný ze zločinů

Klíčové rozhodnutí o Jaškově propuštění udělal nakonec súdánský prezident Umar Bašír.

Ten je přitom obžalován u Mezinárodního trestního soudu (ICC) z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v súdánské provincii Dárfúr, kde armáda od roku 2003 potlačovala povstání.

Zemřelo tam přes 300 tisíc lidí, víc než dva miliony uprchly z domovů. Evropští politici proto od té doby do země vůbec nejezdí

"Cesta na úrovni ministra se uskutečnila jen kvůli osvobození pana Jaška. Ministr Zaorálek se nesešel s prezidentem Umarem Bašírem, jednal s prvním viceprezidentem, přestože milost pro Petra Jaška podepsal prezident," řekla Aktuálně.cz velvyslankyně České republiky v Egyptě Veronika Kuchyňová-Šmigolová, která je akreditována i pro Súdán.

Mezinárodní trestní tribunál vydal před časem na Bašíra zatykač a každý stát, který autoritu ICC uznává, by ho měl zadržet, pokud súdánský prezident vstoupí na jeho území. To se ale v praxi neděje. Bašír nedávno bez větších problémů navštívil například Jihoafrickou republiku nebo Indii a vrátil se bez omezení domů.

Konflikt mezi muslimy a křesťany

V podtextu Jaškova zatčení a následného obvinění doutná i náboženský spor o vztahy muslimů a křesťanů v zemi, ve kterém tvoří příznivci islámu drtivou většinu obyvatelstva.

Vztahy mezi oběma komunitami jsou napjaté. Velká část křesťanů se ale dostala mimo moc Chartúmu po odtržení Jižního Súdánu v roce 2011. Bašír s rozdělením země souhlasil.

Konflikt na pozadí náboženských sporů ale pokračuje. Organizace Open Doors, která sleduje situaci křesťanů ve světě, uvádí, že v roce 2016 bylo kvůli svému vyznání v Súdánu pět křesťanů zavražděno a dvanáct uvězněno.

Pozornost poutal v roce 2014 příběh súdánské křesťanky Meriam Ishagové. Tribunál ji odsoudil k trestu smrti za odpadlictví od islámu, protože její otec byl muslimem.

Dozorci ji věznili v cele v okovech, přestože byla těhotná. Súdánský prezident Bašír jí ale nakonec po velkém tlaku ze zahraničí udělil milost a Ishagová odletěla do Spojených států.

České investice?

Podle Lubomíra Zaorálka pomohl k Jaškově propuštění švýcarský velvyslanec v Chartúmu. Stejně jako příslib intenzivnější ekonomické spolupráce s africkou zemí, která zahraniční investice zoufale potřebuje.

"Pokud mluvíme o obnovení spolupráce České republiky a Súdánu, v první řadě to bude i v oblasti výměny informací a problému migrace z Afriky do Evropy. Do Súdánu by měla přijet podnikatelská mise, která by měla zhodnotit možnosti pro české firmy," uvedla velvyslankyně Veronika Kuchyňová-Šmigolová, která se na vyjednávání v Súdánu o milosti pro Petra Jaška taky podílela.

autor: Martin Novák