Co se děje v Záporoží? Ukrajinský ministr varuje hned před několika typy katastrof

Kyjev se kvůli katastrofě na Kachovské přehradě na jihu Ukrajiny obává další tragédie ze strany Ruska. Ukrajinský ministr energetiky Herman Halušenko uvedl, že by Rusko mohlo zorganizovat hned několik typů útoků na jadernou elektrárnu v Záporoží. Kromě přístupu k jadernému materiálu totiž okupanti dle informací Kyjeva podminovali i chladicí nádrž. Obavy vzbuzují taky předměty na střeše elektrárny.

Zničení přehrady v Chersonské oblasti, která byla tehdy pod ruskou kontrolou, podle Halušenka dokazuje, že pro Moskvu neexistují žádné hranice. "Samozřejmě to všechno souvisí s protiofenzivou a po Kachovce zbývá ještě Záporoží," popsal ukrajinský ministr energetiky. Připomenul také, že on a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj už v říjnu 2022 upozorňovali právě na to, že Rusové mohou nastražit miny, které vyhodí do povětří Kachovskou přehradu.

Kyjev se proto nyní obává dalšího útoku. Volodymyr Zelenskyj minulý týden s odvoláním na zprávy zpravodajských služeb tvrdil, že ruské jednotky umístily na několik energetických bloků v Záporožské jaderné elektrárně "předměty připomínající výbušniny", aby "simulovaly" útok. Dronové a satelitní snímky, které od společnosti Planet Labs získala agentura Associated Press, ukazují neidentifikovatelné bílé předměty na střeše čtvrtého bloku elektrárny.

Na nejzřetelnějším ze snímků, který byl pořízen 5. července v 9:51, je vidět pět bílých objektů na střeše čtvrtého bloku. Na snímku, který byl pořízen o něco později, konkrétně ve 12:16, už jsou vidět jen tři objekty na střeše stejného bloku. Na nejranějším snímku, který Planet Labs označila časem 7:27, se přitom žádné bílé objekty nenachází. Stanice Sky News napsala, že by tomu tak mohlo být kvůli změnám světla, ale že s jistotou to říci nelze. Na střeše třetího bloku žádné změny vidět nejsou.

Areál elektrárny nedávno prozkoumávala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Rusové s odvoláním na bezpečnost ale agentuře neumožnili přístup do některých částí objektu. Generální ředitel agentury Rafael Mariano Grossi potvrdil, že MAAE nedávno získala přístup do větší části areálu, včetně chladicího jezírka a skladů paliva. I když Ukrajinci tvrdili, že byly tyto oblasti Rusy zaminovány, podle Grosse členové agentury žádné výbušné systémy nenašli.

Podle Halušenka byl ale problém právě v tom, že agentura neměla přístup ke střeše elektrárny. "Nejde jen o to, co je na střeše. Ale Rusové mají také přístup k jadernému materiálu, což jim dává možnost udělat spoustu akcí, vytvořit třeba jadernou havárii," vysvětlil ukrajinský ministr energetiky s obavami. Upozornil také na to, že Rusové dle jeho informací zaminovali chladicí nádrže poblíž elektrárny.

Ukrajinská vojenská rozvědka už několik týdnů tvrdí, aniž by poskytla důkazy, že Rusko plánuje "rozsáhlou provokaci" v jaderné elektrárně, která je největší v Evropě, aby zkomplikovala protiofenzivu. "Incident v elektrárně by mohl postup Ukrajiny zastavit," uvedl Zelenskyj minulý čtvrtek v rozhovoru pro ABC News.

Jadernou elektrárnu v Záporoží obsadilo Rusko v březnu 2022, v prvních týdnech války na Ukrajině, což tehdy vyvolalo okamžité obavy z jaderné havárie. V uplynulém roce se elektrárna opakovaně ostřelovala, z čehož se Rusko a Ukrajina navzájem opakovaně obviňovaly.

Podívejte se, jak vypadala Záporožská jaderná elektrárna na záběrech z roku 2015: