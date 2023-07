Putin po Prigožinově vzpouře přitvrdí. Svrhnout půjde jen silou, říká ruský disident

Putinův režim bude ještě tvrdší, agresivnější a ostřejší vůči nespokojencům a kritikům, soudí po vzpouře wagnerovců v Rusku bývalý opoziční aktivista a odpůrce prezidenta Vladimira Putina Fjodor Krašeninnikov.

V Rusku se "proslavil" úspěšným odporem proti stavbě pravoslavného chrámu v Jekatěrinburgu, ale hrozilo mu vězení, a tak Rusko opustil.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Fjodor Krašeninnikov říká, že ať se Putin dopustil na Ukrajině jakýchkoliv chybných předpovědí a očekávání, tak nyní počítá s tím, že válka potrvá dlouho, a je na to připraven.

Jak jste se v Rusku dostal do sporu s režimem a proč jste odjel do Litvy?

Byl jsem opozičním politickým aktivistou ve městě Jekatěrinburg na Urale. V roce 2019 jsem se zapojil do silného protestního hnutí, které odmítalo stavbu pravoslavného chrámu v parku v centru Jekatěrinburgu. Vystupoval jsem na demonstracích.

Hnutí bylo úspěšné, protože chrám nakonec nepostavili a park zůstal nedotčený. Někteří vlivní lidé z místní administrativy mi ale vzkazovali a dávali najevo, že mi můj postoj a aktivitu nezapomenou. A skutečně nezapomněli.

Brzo ke mně domů přišla policie, udělala domovní prohlídku a vzala mi laptop. Pak mě předvolali k soudu, od kterého jsem dostal pokutu. V létě 2020 už mě zadrželi a týden jsem seděl ve vazbě. Když jsem vyšel, bylo mi jasné, že mě nenechají na pokoji a že skončím na dlouho v kriminále.

Dostal jsem nabídku odjet do Litvy, které jsem v srpnu 2020 využil. Když jsem tam byl, ještě jsem přemýšlel, zda se nevrátit do Ruska. Ale pak začaly padat vysoké tresty v procesech nad některými aktivisty, odsouzen byl také Alexej Navalnyj. Rozhodl jsem se nevrátit. Bylo jasné, že Putin plně přešel k novému stádiu diktatury. Režim se stal plně fašistický a každého, kdo projeví odlišný názor, pošle do vězení.

Nakolik Putinův režim a Putina osobně oslabila nedávná Prigožinova vzpoura? Wagnerovce nikdo nezastavil na jejich pochodu z Rostova do Moskvy…

Bohužel se nedomnívám, že to Putina výrazně oslabilo. V zásadě se mu nic nestalo, nebyl ohrožený na životě ani mu bezprostředně nehrozila ztráta moci. Pro Putina tato událost byla nepříjemným překvapením a zradou, ale ne ohrožením. Ale nejspíš si musel říci, že udělal chybu, protože vyrobil z Prigožina vojenského vůdce a on se mu takto odvděčil.

Zřejmě z toho vyvodí pro sebe ponaučení, že už nesmí opakování podobné události připustit. Pro Rusko to bude znamenat ještě tvrdší režim. Putin se bude bát pokusů o převrat, ještě agresivněji bude hledat a trestat odpůrce.

Jediným způsobem, jak svrhnout Putina, je ozbrojená cesta, se zbraní v ruce. A v Rusku mají zbraně buď lidé ze zločineckých kruhů, nebo policie a armáda. Očekávám, že ruská národní garda (milice vytvořená Putinem před sedmi lety - pozn. red.) dostane letadla a tanky, aby mohla jakýkoliv pokus o převrat rozdrtit. Dosud režim musel potlačovat jen nenásilné protesty, což pro něj nebylo těžké. Teď bude připravený i na ozbrojená povstání.

Měl Prigožin spojence v armádě a Federální službě bezpečnosti?

Spíše neměl, řekl bych. Anebo si myslel, že je má, respektive někdo ho přesvědčil, že je má. Proto se rozhodl k takovému riskantnímu kroku.

Fjodor Krašenninikov Narozen v roce 1976 v Kazachstánu

Od roku 1995 do roku 2020 žil v Jekatěrinburgu na Urale.

Od roku 2010 organizoval protesty proti Putinovi, prosazoval decentralizaci Ruska a předání více pravomocí regionům.

V roce 2014 kritizoval ruskou intervenci na Krymu a na Donbase.

Často vystupoval v dříve nezávislé a posléze zrušené rozhlasové stanici Echo Moskvy.

A neočekáváte, že Putin přece jen po neúspěších na Ukrajině odvolá ministra obrany Sergeje Šojgua nebo náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova? Tak jak žádal Prigožin.

Vycházejme z faktů, ne spekulací. Můžeme spekulovat donekonečna, koho kdo může odvolat nebo chce odvolat, ale jednoduše o tom není nic známo. Zatím není vidět žádná změna. Šojgu je dál ministrem obrany.

Začíná už i řekněme široká veřejnost v Rusku dospívat k názoru, že válka na Ukrajině se nevyvíjí tak, jak jim vláda a Putin slibovali nebo jak jim říkali, že se bude vyvíjet?

Od začátku války byly v Rusku dost rozdílné názory. Někteří válku vítali a schvalovali, jiným se to nelíbilo. Velkou část to vůbec nezajímá, dost Rusů nechce o politice nic vědět nebo o ní přemýšlet. Faktem je, že ti, kteří si mysleli, že válka bude rychlá a rychle skončí, teď vidí, že se spletli.

Ale řeknu vám jednu věc. Dokud válka bude jen na ukrajinském území, nebude v Rusku převládat dojem, že prohrává. Když žijete v Rusku uprostřed mohutné a všudypřítomné propagandy, tak nemáte pocit, že Rusko prohrává nebo že je situace ruské armády špatná. V Rusku takovýto pocit rozhodně nepřevládá, to si řekněme upřímně. A z těch, kteří podporovali válku a věřili, že je správná, zatím málo přehodnotilo svůj názor.

Jak se ale Putin a lidé kolem něj mohli tak mýlit, když se domnívali, že Ukrajinu ovládnou během několika dní, maximálně týdnů?

Nevíme jistě a přesně, jestli Putin opravdu takto přemýšlel. Jen se domníváme, že to takto nějak mohlo být. Ale i pokud měl takový plán a ukázalo se, že byl naprosto chybný, tak je to pro něj už minulost. Uplynulo mnoho měsíců a nepochybně už počítá s tím, že to je a bude dlouhá opotřebovávací válka.

Pokud bychom očekávaní o rychlém postupu brali za ověřené, nebyla zase tak úplně mimo. Když se podíváte na začátek války, tak se Rusové dostali v mnoha směrech dost daleko, i ke Kyjevu. Rusům se nepodařilo získat letiště v Hostomelu, což rozhodlo o tom, že se nedostali do Kyjeva, ale jinak plány na rychlé obsazení velkých částí Ukrajiny zase tak úplně nesmyslné nebyly. Bohužel.

Ale jak říkám, Putin se už plně přeorientoval na vedení dlouhodobé války. Bohužel totéž platí i o ruské armádě. Dříve to vypadalo, že nemá dost zbraní, že se zhroutí, ale těmto iluzím bychom neměli podléhat. Nejsou žádné známky toho, že by se tak v brzké době mělo stát. Jsem proti Putinovi, proti válce, ale neměli bychom si nalhávat, že ta válka brzy skončí. Minimálně potrvá ještě rok, dost možná déle.

