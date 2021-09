Záběry z pekla nad zemí. Boeing s turisty padal volným pádem, pak přišla rána

Turisté letící 25. září z Jekatěrinburgu do černomořského letoviska Soči se už loučili se životem. Boeing 737-800 ruské společnosti Azur Air se 175 lidmi na palubě se nejdříve v bouři dostal do volného pádu, pak do něho ještě udeřil blesk. Dva cestující natočili nervydrásající záběry z tohoto okamžiku. Nakonec se pilotům podařilo nouzově přistát v Krasnodaru, necelých 300 km severně od Soči.

0:47 Záběry z pekla nad zemí. Boeing s turisty padal volným pádem, pak přišla oslňující rána. | Video: Facebook/ Информационное агентство Ura/ Любимый Сочи

K děsivému incidentu došlo při přiblížení k letišti v Soči. V bouři boeing zasáhly silné turbulence a letoun se náhle propadl o desítky metrů. Poté do něho udeřil blesk.



"Všichni byli v šoku. Žena vedle mě se křižovala. Vzpomněla jsem si na všechny modlitby, které jsem znala. Když udeřil blesk, otočila jsem se. Muž sedící poblíž měl v očích takový strach, že si to budu pamatovat do konce života,“ vyzpovídala se ruskému serveru E1 cestující Anna. Realitní makléřka Jekatěrina popsala, co se dělo, když se boeing blížil na přistání. “Letadlo se velmi silně otřáslo a najednou začalo padat. Byli jsme asi čtyři sekundy ve volném pádu. Pilot zareagoval a začali jsme prudce stoupat. Stále jsme se třásli, všichni jsme se chytali, čeho jsme mohli. Byli tam lidé, kteří křičeli, někteří se modlili. Po úderu blesku se lidé velmi ztišili. Nevím, jestli se někteří už nesmířili se smrtí,“ vzpomínala Jekatěrina. Pak přišlo jediné hlášení od pilotů: „Nepropadejte panice, připoutejte se.“ Stroj se jim nakonec podařilo dostat pod kontrolu a nouzově přistát. Jakmile letadlo zastavilo, cestující stáli a tleskali posádce, někteří žádali o setkání s pilotem a pořízení selfie, ale byli odmítnuti, napsal britský deník Daily Mail.