Kamera zachytila neobvyklý útěk vraha. Je extrémně nebezpečný, varují Američané

Z věznice v americké Pensylvánii uprchl minulý týden čtyřiatřicetiletý vrah Danelo Cavalcante. Tamní policisté nyní zveřejnili video zachycující první část jeho útěku. Když se s ostatními vězni nacházel na cvičišti, ukryl se za roh mimo zraky dozorců. Tam se rukama a nohama vzepřel o dvě stěny a vyšplhal na střechu. Poté překonal dva ploty a dva ostnaté dráty a z areálu utekl.

Vězeň se rukama a nohama vzepřel o dvě stěny a vyšplhal na střechu. | Video: Associated Press

Muži původem z Brazílie se důmyslným způsobem podařilo z věznice ve městě West Chester utéct pouhý týden poté, co mu soud udělil doživotní trest za vraždu přítelkyně, kterou před zraky jejích dvou malých dětí spáchal v roce 2021. Ve Spojených státech pobýval ilegálně poté, co uprchl z Brazílie do Portorika před stíháním za vraždu, kterou podle vyšetřovatelů spáchal ve své vlasti roce 2017.

Jeden ze strážných v nápravném zařízení uvedl, že Calvanteho při útěku neviděl ani člověk na strážní věži, ani hlídač, který sledoval tamních 160 kamer. Nyní po vrahovi už osmým dnem pátrají stovky policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek. Podle amerických médií je každý moment do akce aktivně zapojených 200 až 250 strážníků s vrtulníky, vozidly i psy.

Cavalcante se podle policistů v posledních dnech vloupal do rodinného domu, kde ukradl potraviny, a bezpečnostní kamery jej zachytily na turistické cestě v přilehlé přírodní rezervaci Longwood Gardens s batohem a dalšími předměty na zádech. Jako odměnu za informace, které povedou k vězňovu dopadení, policie nabízí 10 tisíc dolarů čili v přepočtu asi 225 tisíc korun.

Pátrání po uprchlém vrahovi působí v okolních obcích neklid. Na několik dní se dokonce zavřely některé místní školy a školky. Úřady varovaly obyvatele v okruhu devíti kilometrů kolem věznice, aby byli nanejvýš opatrní. "Pokud ho spatříte, nekontaktujte ho… Považujeme ho za extrémně nebezpečného," uvedla před několika dny prokurátorka okresu Chester Deb Ryanová.

Stejným způsobem uprchl z věznice muž jménem Igor Bolte v polovině letošního května. Daleko se však nedostal - policie jej zanedlouho dopadla v nedaleké obytné čtvrti, informoval server CNN. Úřady uvedly, že se nyní budou ve vyšetřování zabývat také tím, zda se Bolte a Cavalcante znali. "Věznice si je plně vědomá slabin v zabezpečení, které může mít, a učinila vše pro to, aby je odstranila. Měli jsme za to, že jsme tomu tím ostnatým drátem zabránili. Co jsme ale nebrali v potaz, bylo lidské selhání," dodala Ryanová.

