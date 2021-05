Za brutální vraždu učitelky dostali bratři trest smrti. Případ má nečekanou dohru

Bratři Ilja a Stanislav (21 a 19 let) z běloruského Čerikova vloni dostali za ubodání své učitelky trest smrti. Ve vazbě od té doby čekali na popravu a rodina o nich nic nevěděla. Jak ale zjistil server Aktuálně.cz, případ má nečekaný konec: mladíkům udělil prezident Alexandr Lukašenko milost. Za posledních 20 let se to v zemi stalo teprve podruhé.

2:33 RFE: Bělorusko je poslední evropskou zemí, která vykonává trest smrti (Reportáž z 30. 1. 2020) | Video: Rádio Svobodná Evropa