Z Ruska za podivných okolností zmizela letadla, FSB přišla s vážným podezřením

Ruská tajná služba FSB vyšetřuje zmizení nekterých letadel a vrtulníků. Stroje podle ní skončily v řadách ukrajinské armády, která se okupantům už dva roky brání. FSB z předání letounů nepřátelské zemi podezřívá federální agenturu pro leteckou dopravu. Na případ upozornil americký týdeník Newsweek.

Ruská FSB má za to, že se do rukou ukrajinských vojáků dostala ruská civilní letadla i helikoptéry, které Kyjev poté použil pro vojenské účely, píše Newsweek. Mohlo jít až o desítky strojů. Federální agentura pro leteckou dopravu je měla dostat do vícero zemí včetně Ukrajiny, která je poté použila v boji proti Rusům.

Newsweek se odkazuje na informace ruského listu Izvestija, který hovořil s třemi anonymními zdroji z ruských bezpečnostních složek a ministerstva dopravy. Americký časopis se obrátil s žádostí o vyjádření na moskevské úřady i ukrajinskou armádu, odpověď ale neobdržel. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí podle ruské agentury TASS odmítl vyšetřování ze strany FSB komentovat.

Ministerstvo dopravy provedlo loni v červenci audit federální agentury pro leteckou dopravu a zjistilo během něj nesrovnalosti, na základě kterých zahájilo vyšetřování. Zaměstnanci agentury podle resortu "vyjmuli" letadla z rejstříku civilního majetku a poskytli "protichůdné a nespolehlivé informace o poloze letadel mimo Rusko".

"FSB zahájila dvě trestní řízení pro podezření z nedbalosti a zneužití pravomoci proti několika zaměstnancům agentury," napsal list Izvestija. Federální agentura má na starosti civilní sektor letectví, kontrolu ruského vzdušného prostoru a ověřování "vlastnických práv letadel a související transakce".

Není jasné, jak přesně měla federální agentura podle FSB dostat letouny do sousední země. Jak připomněl Newsweek, Ukrajina ve válce používá například helikoptéry Mi-8 nebo Il-76, které má ve výzbroji i Rusko.

