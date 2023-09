Putin míří do propasti. Zachránit ho může jen jedna věc, říká autor jeho projevů

"Zdálo se, že je naprosto racionální. Vladimir Putin vždy hledal rozumná rozhodnutí a k ostatním se nechoval neuctivě," uvedl Abbas Galljamov, který ruskému prezidentovi tři roky psal projevy. "Kdyby mi někdo tehdy řekl, že Putin doslova zničí zemi, které vládne, což se teď děje, nikdy bych mu nevěřil," vysvětlil v americkém týdeníku Newsweek.

Galljamov, který nyní působí jako politický konzultant v Izraeli, se od roku 2008 účastnil po dobu tří let několika desítek veřejných i neveřejných setkání, na nichž Putin vystupoval. Vždy se mu zdálo, že ruský prezident působí racionálně. "Vypadal jako dobrý manažer, který umí klást správné otázky a dostávat správné odpovědi. Byl velmi trpělivý," popsal Newsweeku.

Když začala válka na Ukrajině, bývalý autor Putinových projevů strávil spoustu času tím, že se snažil porozumět tomu, co se stalo. "Nechápal jsem, jak se někdo tak normální může změnit v někoho tak nenormálního. Z manažera extremistou. Možná to je tím, že jsem ho nikdy neviděl v situaci, kdy by někdo zpochybnil jeho autoritu. Necítil potřebu obhajovat své postavení a cítil se bezpečně," dodal.

Putin je podle Galljamova sám k sobě velmi tolerantní. Věří, že všechno jde, když je to podle něj nutné, a neměla by existovat žádná pravidla. "V tomto ohledu je velmi staromódní. Tento přístup ale vztahuje jen na sebe a své okolí. Všichni ostatní by měli dodržovat přísně vymezená pravidla. A toto Putinovo pokrytectví se zařadilo mezi jeho hlavní přednosti v prvních letech vládnutí," uvedl bývalý autor Putinových projevů.

Málokdo pochopil, že může tak lhát

Další důležitou vlastností ruského prezidenta je, jak říká jeho bývalý spolupracovník, schopnost kolosálně lhát. To se ale nyní ukázalo jako jeho velká přítěž. "Málokdo to pochopil, že může takto lhát. Lidé mu věřili. Když byrokracie uviděla propast mezi tím, co oficiálně říká a co dělá, pochopila, že taková jsou pravidla hry. To ale nakonec vedlo k debaklu, který utrpěla ruská armáda na Ukrajině," vysvětlil Galljamov s tím, že systém začal napodobovat svého zakladatele.

Právě z toho důvodu ruská armáda nebyla připravená na válku. Nikdo totiž nevěřil, že k ní skutečně dojde. "Byli tak zvyklí na prázdné řeči, že Putinovy příkazy vnímali jen jako hru slov. I když generálové pochopili, že už to není hra, nemohli nic změnit. Je zřejmé, že to Putinovi říci nemohli, protože bylo jasné, jaká reakce by následovala," upozornil Galljamov.

"Měli bychom mít na paměti, že členové jeho vlády nejsou žádní samurajové, jsou to jen oportunisté. Takže nechali celou záležitost plavat a doufali, že se nějak vyvrbí. Kromě toho existovala naděje, že Ukrajina dopadne jako Krym v roce 2014. Byrokracie ji brala stejně jako Rusko - jako konglomerát padělků místo institucí, a tak doufala, že se rychle rozpadne," doplnil.

Putin ale nepochopil, že Ukrajina za poslední léta prošla změnou a že do svých institucí její národ investoval značné úsilí. "Ty už nebyly duté, ale naplněné obsahem, takže Putinův náklaďák narazil do tlusté betonové zdi," řekl bývalý tvůrce projevů.

Ruského prezidenta podle Galljamova nikdy nenapadlo, že na Ukrajině narazí na tak silný odpor. "Dalo by se říci, že se stal obětí vlastního propagandistického úsilí. Tak usilovně se snažil vykreslit Ukrajinu jako nějaký méněcenný národ, že si nevšiml, že vytvořil systém, v němž mu nikdo z vládnoucí byrokracie nebyl schopen říci pravdu," dodal.

Není romantik, ale cynik

Někteří analytici upozorňují na to, že Putina pohání "touha obnovit Sovětský svaz". Galljamov ale říká, že to není pravda. "To jen chce, aby to tak vypadalo, ale ve skutečnosti tomu tak není. Putin není romantik, je to cynik. Kdyby byl skutečným příznivcem SSSR, zapojil by se do boje za jeho obnovu už v 90. letech. Mnohem více mu záleží na stabilitě a pohodlí. Chce si jen udržet to, o čem si myslí, že mu právem patří - svůj trůn," popsal jeho bývalý spolupracovník.

Nyní ale situace na Ukrajině jeho trůn ohrožuje. "Neschopnost vyhrát válku vytváří vnitřní rozpory a vzpoura Jevgenije Prigožina ukázala, jak hluboké a široké mohou být. Je třeba si uvědomit, že vzpurný šéf Wagnerovy skupiny nebyl nepřítelem systému, ale jeho nedílnou součástí. Nešlo tedy o útok zvenčí, ale o politickou krizi, k níž dochází, když se neefektivní systém dostane pod tlak," řekl Galljamov.

Věrnost silákovi, který už není silný

Putinův režim se ale podle názoru jeho bývalého autora projevů hroutí. "Jediný skutečný zdroj legitimity ruského prezidenta je jeho domnělá síla. I jeho věrní stoupenci vědí, že není demokraticky zvolen, že se o lidi nestará, že je zkorumpovaný. Jediné, co je činí loajálními, je jejich pochopení: Je zbytečné mu odporovat, stejně vyhraje. Tento základní předpoklad nyní umírá. Ukrajinská armáda postupuje pomalu, ale jistě. Putinova vojska ustupují, ekonomika skomírá, nespokojenost obyvatelstva roste," upozornil nynější politický konzultant v Izraeli.

"Až bude porážka Ruska zřejmá, bude jen velmi málo důvodů, proč by obyvatelstvo a elity měly zůstat věrné silákovi, který už není silný. Konec může přijít v podobě lidové vzpoury nebo palácového převratu či vzpoury armády nebo kombinace všech těchto variant. Nevylučoval bych, že si Putin, který to riziko cítí, vybere nástupce a odstoupí. Stejně jako to před 23 lety udělal Boris Jelcin," dodal Galljamov.

Podle něj je právě možný "scénář" s nástupcem tím jediným, kdy se Putin může zachránit před revolucí a následným soudem. "Pokud se ukáže, že nástupce, kterého si vybere, bude dostatečně chytrý, zastaví válku, zahájí jednání s okolním světem a provede liberalizační reformy doma, dá to Putinovi šanci v klidu ukončit svůj život jako důchodce, stejně jako se to stalo Jelcinovi. Aby se ale zabránilo revolučnímu scénáři, měla by vláda toto řešení a změnu pro Rusko nabídnout sama. Putin toho totiž není schopen," uzavřel bývalý spolupracovník ruského prezidenta.

Putin se za 20 let extrémně proměnil. Video zachycuje jeho obličejovou transformaci mezi lety 1999 - 2022: