Vzpoura proti Mayové. Podle britských médií ji její ministři vyzvali, aby odstoupila

Britská premiérka Theresa Mayová čelí podle informací listu Sunday Times "puči" ve své vlastní vládě. Jedenáct ministrů ji podle zdrojů listu v sobotu večer vyzvalo, aby rezignovala a jmenovala nového přechodného šéfa vlády.

"Dnes večer probíhá vládní puč za účelem odstranění Mayová z postu premiérky," napsal politický reportér deníku Sunday Times Tim Shipman. Citoval jednoho nejmenovaného ministra, který mu údajně řekl: "Konec je blízko, odejde do deseti dní."

Podle vzbouřenců se Mayová stala pro další vyjednávání ohledně brexitu přítěží a měla by být nahrazena někým jiným. Shoda údajně panuje na tom, že by ji měl nyní ve funkci vystřídat dočasný premiér, který bude vládu řídit do doby, než si Konzervativní strana na podzim zvolí nové vedení.

O údajném probíhajícím "puči" informuje kromě novinářů The Sunday Times i list The Telegraph a The Daily Mail. Všechny se odkazují na poslance Konzervativní strany.

Ministři jsou nespokojení s tím, jak Mayová řídí proces vystoupení Británie z Evropské unie. Premiérku by s tím měli konfrontovat na pondělním zasedání vlády a pohrozit rezignacemi, pokud jim neslíbí, že se svého postu vzdá.

Tím, kdo by měl Mayovou ve funkci dočasně nahradit je údajně její faktický zástupce David Lidington. Jiní ministři ovšem zase podporují ministra životního prostředí Michaela Goveho, nebo ministra zahraničí Jeremy Hunta.

Mayová je pod velkým tlakem. Sobotního pochodu za uspořádání nového referenda o členství Británie v Evropské unii se v centru Londýna zúčastnil až milion odpůrců brexitu. Srovnatelný počet lidí ve Spojeném království podle BBC vyšel do ulic naposledy na protest proti válce v Iráku v roce 2003.

The Sunday Times: Cabinet coup to ditch May for emergency PM #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/5q7MJcOpcg — Helena Lee (@BBCHelenaLee) March 23, 2019

Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU. Ti totiž dohodu už dvakrát odmítli.

V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit. Mayová se opakovaně vyslovila proti opakování referenda, krize ohledně brexitu ale podle médií ohrožuje premiérčino setrvání v čele vlády.