Vyšetřovatel Mueller podle Trumpova exprávníka pohrozil předvoláním prezidenta

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňuje roli Ruska v předloňských prezidentských volbách ve Spojených státech, varoval právní zástupce prezidenta Donalda Trumpa, že by mohl hlavu státu k podání svědecké výpovědi předvolat obsílkou. Tvrdí to Trumpův bývalý právník John Dowd, napsala agentura AP. Podle amerických médií je to vůbec poprvé, co Mueller o formálním předvolání prezidenta hovořil. Mueller možnost obsílky zmínil během březnového jednání s Trumpovým právním týmem, Dowd tuto informaci zveřejnil až nyní. Dowd patřil k vůdčím členům Trumpova právního sboru, koncem března ale rezignoval. Podle médií se rozhodl odejít, protože prezident bral stále méně ohled na jeho rady.

autor: ČTK | před 1 hodinou