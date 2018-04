Soud rozhoduje, kdo uvidí dokumentaci zabavenou u Trumpova právníka. Dorazila i Stormy Daniels

před 48 minutami

Newyorský federální soud má rozhodnout, kdo se s obsahem dokumentů seznámí jako první.

New York - Newyorský federální soud začal jednat o osudu rozsáhlého souboru dokumentů a elektronických nosičů, které agenti FBI před týdnem zabavili v bytě a v kancelářích Michaela Cohena, osobního právníka prezidenta Donalda Trumpa. Cohenovi advokáti soudně napadli právo vyšetřovatelů prohlížet zabavené dokumenty dřív, než Cohen nebo Trump určí, které z nich jsou předmětem profesního tajemství, tedy vztahu mlčenlivosti mezi advokátem a klientem.

Americká média aféru sledují s mimořádnou pozorností, protože může mít vztah k podezření, že Trumpův volební tým udržoval tajné kontakty s Ruskem, které se údajně pokusilo ovlivnit americké prezidentské volby. Pátráním po "ruské stopě" je pověřen speciální tým pod vedením bývalého šéfa FBI Roberta Muellera.

Razie u Cohena s Muellerovým šetřením nemá bezprostřední souvislost, protože podle soudních spisů je Cohen stíhán za blíže neurčené nelegální obchodní praktiky. Mezi zabavenými dokumenty je ale s největší pravděpodobností i řada listin a počítačových souborů, které by mohly Muellerův tým zajímat.

Ve hře je navíc skandál kolem pornoherečky Stormy Daniels, s níž měl mít ženatý Trump v roce 2006 poměr. Cohen ji v roce 2016 vyplatil 130.000 dolarů (asi 2,7 milionu Kč) za příslib, že o intimních kontaktech pomlčí.

Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, se v pondělí k soudnímu líčení dostavila jako divák a byla podle agentury AP jeho hlavní atrakcí. Do soudní síně přišla v růžovém kostýmu a na vysokých podpatcích, v davu fotoreportérů na kluzkém chodníku před soudní budovou podklouzla a málem spadla. Cliffordová se v jiné soudní kauze snaží dokázat, že její dohoda s Cohenem o finanční kompenzaci je neplatná.

Newyorský federální soud by měl rozhodnout, kdo se s obsahem dokumentace zabavené v Cohenově kanceláři seznámí jako první. Cohenovi advokáti žádají, aby v tom soud vyšetřovatelům zabránil, protože by mohlo dojít k prolomení zásady advokátského tajemství. Prezident nebo Cohen by prý měli nejdřív rozhodnout, které dokumenty nejsou určeny cizím očím, protože je chrání vztah mlčenlivosti mezi advokátem a jeho klientem. V krajním případě by o tom podle nich měla rozhodnout třetí, nestranná osoba.

Situaci pozorně sleduje sám Trump, který dnešní soudní státní v neděli komentoval na twitteru. "Mlčenlivost mezi advokátem a klientem je už věcí minulosti. Mám mnoho advokátů, kteří nejspíš čekají, kdy jejich kanceláře a dokonce domovy (policisté) prohledají a zabaví všechno včetně telefonů a počítačů. Všichni právníci jsou zaskočeni a znepokojeni!" napsal prezident.