Vynálezce vakcíny Pfizer/BioNTech: Do konce léta bude v Evropě "hotovo"

Očkováním čtyřmi v Evropské unii schválenými vakcínami mohou Evropané dosáhnout kolektivní imunity do konce léta. Prohlásil to v rozhovoru Ugur Sahin, který se podílel na vývoji vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

Zakladatel společnosti BioNTech tvrdí, že vlna způsobená britskou variantou koronaviru zde zůstane několik měsíců. "Je důležité, abychom se vyhnuli co největšímu počtu infekcí současně a pokračovali v očkování," nabádá Němec tureckého původu.

Sahin získal s manželkou Özlem Türeciovou z rukou prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera nejvyšší německé ocenění, které dostali za vývoj první vakcíny proti nemoci covid-19.

V rozhovoru na turecké ambasádě v Berlíně se onkolog a podnikatel Sahin vyjádřil k otázce využití dvou různých vakcín pro dvě dávky kvůli krácení dodávek od britsko-švédské firmy AstraZeneca a rozhodnutí některých států pozastavit očkování touto vakcínou. Sahin uvedl, že by to mělo být možné, ale je třeba to otestovat.

"Ve Spojeném království to začali testovat. Očekávám, že to velmi brzy zveřejní. Myslím, že bezpečnost to neovlivní. Vakcína AstraZeneca následovaná vakcínou mRNA (pozn. red. - na tomto principu fungují vakcíny od firmy Pfizer nebo Moderna), to by mělo fungovat," dodal Sahin.