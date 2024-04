Vybombardujme Ukrajinu, pak půjdeme dál. Televizní propaganda v Rusku přitvrzuje

Televize v Rusku v debatách na téma Ukrajiny otevřeně dávají prostor názorům, které vyzývají ke genocidě, masovému vyhnání Ukrajinců z jejich země a bombardování civilních cílů.

Tradičně silné a extrémní výroky pronáší bývalý prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Na sociálních sítích často píše o použití jaderných zbraní Ruskem nebo o tom, že "půjdeme až do Lvova, když to bude nutné". Na přednášce v Moskvě představil mapu, na které je zobrazena více než polovina Ukrajiny jako součást Ruska.

Agresivní rétorika se neobjevuje jen u politiků, ale v televizním vysílání hlavně u politologů, analytiků a novinářů. Společným jmenovatelem jejich názorů je potřeba vést válku tvrdě a bezohledně, za použití všech prostředků, a neprojevovat žádnou starost o ukrajinské civilisty.

"Po válce nemůže existovat něco jako Ukrajina. Jestliže to dovolíme, začne to zase bujet a rozpínat se jako rakovinový nádor," uvedl na začátku dubna moderátor Vladimir Solovjov, který je jedním z hlavních mediálních propagandistů režimu Vladimira Putina. "Jsou před námi desítky let konfrontace se Západem. Desítky let míru byly náhoda, ale stovky let válek předtím byly přirozené, protože mír mezi dobrem a zlem není možný," dodal ve svém pravidelném pořadu.

Hostem debat byl v posledních týdnech dvakrát historik Alexandr Sytin, který působí v Ruském institutu strategických studií a jako historik se v minulosti zaměřoval na vztahy země s pobaltskými republikami - Litvou, Lotyšskem a Estonskem. V televizním pořadu Město vstreči (Místo setkání) řekl, že Ukrajina je jen začátek.

"Mluvíme o Ukrajině, ale ve skutečnosti nejde o ni. Rusko jde cestou expanze nejen na Ukrajině, ale i v Evropě a zemích NATO. Oni nás chtějí zastavit, ale nevědí jak," prohlásil Sytin.

S úsměvem pak doporučoval totální destrukci Charkova, druhého největšího ukrajinského města. "Musíme ho bombardovat, protože toto město pro Ukrajince mnoho znamená. Ne ve smyslu vojenské důležitosti, ale z hlediska morálky. Dobytí nebo zničení Charkova bude mít velký dopad na ukrajinskou společnost, demoralizuje ji. Musíme zničit jejich vůli bránit se co nejtvrdším způsobem," dodal historik.

Moderátor Sergej Mardan hovořil v éteru podobně. Země, kterou Rusko před více než dvěma lety bezdůvodně napadlo, bude podle něj postupně a systematicky přeměněna v sanitární koridor. "Co takový koridor znamená? Válečné území, kde není žádná elektřina, jsou zničené mosty i železnice a města neobyvatelná," řekl Mardan, bývalý redaktor deníku Komsomolskaja Pravda.

"Svět plný cynismu"

Státní televize je pro mnoho Rusů jediným nebo hlavním zdrojem informací. Podobné názory se tak dostávají do velké části tamních domácností. Bývalý zpravodaj České televize v Moskvě, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a spoluautor podcastu Na Východ! Josef Pazderka se domnívá, že v "hysterické atmosféře současného Ruska" podle něj někteří propagandisté svým slovům skutečně věří a myslí je vážně.

"Postsovětský svět kremelských propagandistických kanálů je plný cynismu a obratného žonglování s velmi silnými výroky, které nemusí znamenat to, co občas obsahují. V poslední době sleduji narůstající křeč řady čelných propagandistů, například Vladimira Solovjova nebo mluvčí ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové, ale i některých vrcholných ruských politiků, která mě mírou agresivity a otevřené brutality zaskakuje," popsal pro Aktuálně.cz.

Podle něj to vypadá, že tak dlouho "cynicky žonglovali s termíny jako jaderný útok, zničit Ukrajinu nebo bombardovat evropská města, až jim sami začali věřit pod vlivem čím dál hysteričtější atmosféry nynějšího Ruska v posunuté realitě".

"U většiny podobných výroků předpokládám, že jde o cynické harašení zbraněmi. U části už jde ale o osobní přesvědčení, což je pro západní svět varovný signál," míní Pazderka.

Zbraně hromadného ničení? Žádný problém

Novinář ruské televize RT Vladislav Ugolnyj na konci března v rozhovoru bez obalu tvrdil, že s použitím zbraní hromadného ničení v sousední zemi nemá problém. "Potřebujeme absolutní volnost v tom, co děláme. Když je třeba vybudovat něco nového, musí se zničit to staré. Jsem pro nasazení biologických a chemických zbraní, ale tak, aby to nepoškodilo některé historické budovy, důležité a posvátné pro Rusko," uvedl.

Пропагандист Сергей Мардан пообещал устроить на месте Украины «санитарну зону»



В эфире «Соловьёв Live» ведущий объяснил, что в российской власти сформировалась «партия возмездия», которая будет «разбирать Украину на кирпичи» в ответ на теракт в Подмосковье:



«Что такое… pic.twitter.com/cwuvAsj0CS — SVTV NEWS (@svtv_news) April 1, 2024

Vojenský expert Alexej Leonkov už připravoval diváky na to, že konflikt se přelije za hranice Ukrajiny. "Západ proti nám vede válku, a až ji prohraje, bude nám platit reparace. A my bychom se už teď měli ptát, kde vztyčíme naši vlajku příště, až osvobodíme Ukrajinu," prohlásil.

Zatím poslední průzkum ze začátku ledna ukázal, že většina Rusů agresi proti Ukrajině schvaluje. Podporuje ji 63 procent dotázaných v šetření, které provedla americká agentura NORC ve spolupráci s Chicagskou univerzitou. Proti válce se vyslovilo 13 procent oslovených.

Video: Útoky na rozvodny se Rusové snaží odstřihnout ukrajinská města (3. 4. 2024)