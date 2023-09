Rusové si v zákopech vybírají město svých snů. Sliby ruské armády jsou ale absurdní

Ruská armáda přichází se stále novými způsoby, jak do svých řad nalákat další muže. Její nová náborová reklama ukazuje vojáky, kteří v zákopech během palby diskutují o nákupu nemovitostí na Ukrajině. Jeden z nich si chce koupit byt v Kyjevě, jakmile ho ruské síly dobydou, druhý zase touží po stěhování do přístavního města Oděsa.

Na začátku spotu nejdříve několik Rusů pobíhá v zákopech se zbraněmi a střílí na svého nepřítele. Poté se za zvuku vzdálené palby dají dva z nich do řeči. "Nevíš náhodou, kde se v Kyjevě nachází Pečerský rajón? Mám sen, chci si tam koupit byt. Až skončí válka a dobydeme Kyjev, přestěhuju tam svou rodinou," uvádí za dramatické hudby jeden z vojáků. Jeho kolega mu odvětí, že on zase bude spěchat do Oděsy, protože miluje moře. Reklama pak končí znělkou se sloganem "Vyber si město svých snů.".

Historik a odborník na Rusko Ian Garner, který reklamu sdílel na sociální síti X, dříve Twitter, k ní podotkl, že sice připomíná počítačovou hru, ale hned z několika důvodů může mezi vlastenecky naladěnými Rusy rezonovat. Ti mohou podle něj slyšet na to, že jim ruská armáda slibuje smlouvu a jisté peníze a klade důraz na rodinu.

"Divák si může představit, že vyrazí do války, která není nebezpečná (to do něj ruská média vtloukají už dlouho), vydělá si peníze, zabezpečí a sjednotí tím svou rodinu a udělá Rusko bezpečnější, větší, silnější," uvedl k videu. "Realita reklamy je sice absurdní - Rusko nikdy nedobude Oděsu, natož Kyjev - ale na realitě nezáleží. Záleží na vnímání, snu a vizi," dodal.

Rusko podle pondělního prohlášení Generálního štábu ukrajinské armády ztratilo jen za minulý týden přes tři tisíce vojáků. Celkem se jejich ztráty dle ukrajinské strany od začátku války pohybují přes 270 tisíc mužů. Informace ale nelze nezávisle ověřit. Kreml odhady svých vlastních ztrát veřejně nekomentuje.

Záběry ukazují, jak ukrajinští vojáci osvobozují vesnici Andrijivka (18. 9. 2023)