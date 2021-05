Vrbětice si jako nechtěné dějiště česko-ruského sporu přejí klid, píší New York Times

Obyvatelé Vrbětic, kterými v roce 2014 dvakrát otřásl výbuch muničního skladu, si nejvíc ze všeho přejí, aby jejich životy nepřipomínaly špionážní román. Napsal to americký list New York Times (NYT) v reportáži o dopadu česko-ruského diplomatického sporu na západomoravskou vesnici. Zmiňuje i televizní výstup českého prezidenta Miloše Zemana.

Obyvatelům Vrbětic jde spíše než o geopolitické spory o cenu místních pozemků a chtějí, aby zde už nic nevybuchovalo, píší NYT. Prohlášení české vlády o roli Ruska v neštěstí, jež si vyžádalo dva životy, v místních obyvatelích navíc podle listu vzbudilo jen další otázky a podezření, že jim vláda o případu nepověděla vše.

"Sledovat filmy o Jamesu Bondovi je zábava. Nechceme ale, aby se nám schovával za kopcem," uvedl jeden z místních obyvatel Jaroslav Kašša. Nepochybuje o tom, že za výbuchem stojí Rusko, ale vadí mu, že něco takového se vůbec mohlo stát. "Nezáleží ve skutečnosti na tom, kdo to vyhodil do povětří. Jde hlavně o to, že to naše vláda připustila," řekl americkému listu.

Diplomatická roztržka mezi Českou republikou a Ruskem propukla na konci dubna. V návaznosti na odhalení českých bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích z roku 2014 důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, Česko s Ruskem vzájemně vyhostily desítky diplomatů.

O Rusech teď dobře mluví jen málokdo, řekl listu Ladislav Obadal, místostarosta Vlachovic, pod které Vrbětice spadají. NYT však dodávají, že to neplatí pro českého prezidenta Miloše Zemana, "častého návštěvníka Moskvy".

Deník připomněl Zemanův rozhovor, ve kterém připustil, že existuje vyšetřovací varianta, podle níž výbuchy mají na svědomí zahraniční agenti. Hovořil ale také o druhé vyšetřovací verzi, kterou je podle něj možnost neodborné manipulace s municí. Český premiér Andrej Babiš však prohlásil, že vyšetřovací varianta je pouze jedna a týká se účasti ruských agentů GRU. Prezidentova projevu si všimla i ruská média.