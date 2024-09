Vražda rukojmích vyhnala Izraelce do ulic, v Tel Avivu jich protestují statisíce

Statisíce Izraelců vyšly v neděli do ulic Tel Avivu a dalších izraelských měst ve snaze vyvinout tlak na vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby okamžitě uzavřela dohodu, která povede k propuštění zbývajících rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, než je zavraždí teroristé z Hamásu.

Masivní protesty jsou reakcí na nalezení těl šesti rukojmích, které v noci na neděli vyzvedla z Pásmu Gazy izraelská armáda. Podle ní byli zavražděni teroristickým hnutím Hamás krátce před příchodem izraelských vojáků. Teroristé je zastřelili.

Stovky demonstrantů podle listu Haarec zablokovaly dálnici v Tel Avivu, načež je policie začala rozhánět pomocí vodního děla. Demonstrace jsou podle agentury AP jedny z největších od začátku války v Pásmu Gazy, kterou Izrael zahájil po teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října.

Demonstranti v neděli večer zablokovali vjezd do Jeruzaléma a policii se jej podařilo otevřít po zhruba dvou hodinách. Masivní protesty se konají také v Tel Avivu, kde někteří demonstranti pochodovali s maketami rakví, aby dali najevo, že izraelská vláda podle nich opustila rukojmí, kteří zůstávají v zajetí v Pásmu Gazy.

Zemřel i Izraelec s americkým občanstvím

Podle sdružení rodin rukojmích se do protestu v Tel Avivu zapojilo 300 tisíc lidí, kteří požadují, aby vláda okamžitě přistoupila na dohodu, jež povede k propuštění zbývajících rukojmích, než budou zavražděni. Podle zpravodajského kanálu N12 policie 15 demonstrantů zadržela.

Tři ze šesti rukojmích, jejichž těla armáda objevila v tunelu v pod Rafáhem na jihu Pásma Gazy a mezi nimiž byl také Izraelec s americkým občanstvím, měli podle agentury AP být propuštěni v první fázi navrhovaného příměří, o němž se jednalo v červenci.

"Není nic horšího než vědět, že mohli být zachráněni," řekla AP Dana Loutalyová. "Někdy je potřeba něco tak strašného, aby to lidmi otřáslo a vyhnalo je to do ulic," dodala.

"Vláda opustila rukojmí i ekonomiku"

Největší izraelský odborový svaz Histadrut svolal na pondělí první generální stávku od začátku války. Pozastaveny během ní budou i odlety a přílety z mezinárodního Ben Gurionova letiště u Tel Avivu.

Šéf odborů Arnon Bar-David na demonstraci v Tel Avivu vyzval soukromý sektor, aby se ke stávce připojil. Vláda podle Bar-Davida opustila rukojmí i ekonomiku.

Odborový předák podle serveru The Times of Israel (ToI) také poznamenal, že slíbil, že využije své pravomoci a zastaví ekonomiku, "až přijde čas". "Ta chvíli teď nastala," řekl. Část davu na projev reagovala potleskem, zatímco jiní skandovali "kde jste doteď byl?".