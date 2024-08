Netanjahu dostal měsíce před útokem Hamásu varování. Byl lhostejný, tvrdí opozičník

Několik měsíců před loňským říjnovým teroristickým útokem palestinského Hamásu na Izrael dostal izraelský premiér Benjamin Netanjahu i jeho ministři sérii "vážných a bezprecedentních varování" od tajných a bezpečnostních služeb. Ve čtvrtek to sdělil opoziční lídr Jair Lapid.

Podle Lapida tajné služby varovaly, že teroristé z Hamásu a jeho spojenci loni vycítili příležitost i kvůli tomu, že izraelská společnost byla nebývale rozdělená kvůli vládní soudní reformě. V zemi se konaly masové protesty a tisíce rezervistů kvůli reformě tehdy odmítaly službu v armádě.

Úřad izraelského premiéra ve čtvrtek označil za lež Lapidovo tvrzení, že Netanjahu ignoroval loni varování před teroristickou hrozbou, a zopakoval dřívější vyjádření premiéra, že žádné varování před schylující se válkou s Hamásem nedostal.

"Od poloviny roku 2023 zaznívalo z teroristických organizací stále víc signálů, že přišel okamžik, na který čekaly," uvedl ve čtvrtek Lapid. Řekl, že loni 21. srpna se například účastnil bezpečnostní schůzky, na níž vojenský poradce premiéra Netanjahua Avil Gil o těchto hrozbách hovořil. "A zatímco pro mě to byla výjimečná informace, premiér mi - podle mého osobního dojmu, který může být rozporován - připadal znuděný a lhostejný k tomu tématu a nereagoval na něj," uvedl Lapid.

Popsal také, že se setkal se šéfem bezpečnostní služby Šin Ben Ronenem Barem loni v červenci den před tím, než parlament schválil jeden ze zákonů reformy, který omezuje pravomoc nejvyššího soudu zrušit rozhodnutí vlády tím, že je označí za nepřiměřená. Bar tehdy Lapida informoval o "bezprecedentních bezpečnostních hrozbách", k nimž přispělo rozdělení izraelské společnosti kvůli soudní reformě. Na Lapidovu otázku, zda tato varování dostal i Netanjahu a jeho ministři, Bar odpověděl, že "samozřejmě".

"Viděl jsem před rokem materiály tajných služeb, jejichž závěr byl jasný: Izrael čelí obzvlášť vysokému riziku," řekl dnes Lapid podle deníku The Jerusalem Post. Hovořil jako svědek před neoficiální občanskou vyšetřovací komisí, která se zabývá útokem ze 7. října a událostmi, jež mu předcházely. Ustavily ji minulý měsíc skupiny, které zastupují přeživší útoku a pozůstalé po jeho obětech.

K vytvoření státní vyšetřovací komise, která by se těmito událostmi zabývala, vyzvala v červnu Netanjahua i izraelská generální prokurátorka Gali Baharavová-Miaraová a minulý měsíc také ministr obrany Joav Galant. Netanjahu vyšetřování odmítá, dokud neskončí válka v Gaze. Mnozí mu vyčítají, že důvodem je jeho snaha udržet se u moci. Netanjahu na rozdíl od několika vysokých představitelů bezpečnostních složek dosud nepřijal ani díl odpovědnosti za to, že jeho vláda, armáda a tajné služby nedokázaly ochránit obyvatele Izraele před bezprecedentním teroristickým útokem.

Minulý měsíc také několik příbuzných vojáků a vojaček, které ozbrojenci z Hamásu při útoku 7. října zabili či unesli, uvedlo, že izraelské vojačky z pozorovatelské základny Nachal Oz u hranic s Pásmem Gazy před útokem opakovaně varovaly, že se něco takového může stát. Podle serveru The Times of Israel to příbuzní řekli minulý měsíc při setkání s izraelským premiérem, který vyjádřil "šok" a "údiv" a tvrdil, že varování se k němu nedostala.

Už loni v prosinci například deník The New York Times na základě rozhovorů s bývalými i současnými důstojníky izraelské armády napsal, že izraelská armáda byla zcela nepřipravená na útok Hamásu a reagovala pomalu a neefektivně. Podle některých izraelských médií také civilní obranné jednotky kibuců v pohraničí, kde 7. října palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a 251 dalších unesli, několik let upozorňovaly, že jsou špatně vybavené zbraněmi a málo trénované.

