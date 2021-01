Od Trumpova projevu po rabování Kongresu. Rekonstrukce dne, který otřásl Amerikou

Několikatisícová demonstrace příznivců Donalda Trumpa před budovou amerického Kongresu přerostla v první násilný vpád do sídla zákonodárců USA od roku 1814. V rekonstrukci shrnujeme, co se během zhruba čtyř hodin v prostorách Senátu a Sněmovny reprezentantů dělo.

13:00 (19:00 našeho času)

Donald Trump ukončil svůj projev na demonstraci svých příznivců v centru Washingtonu větou, že se s nimi zúčastní protestního pochodu ke Kongresu. Pak odjel v koloně vozidel do Bílého domu.

Protestující začali útočit na policisty, stojící za železnými bariérami kolem budovy Kongresu. Někteří demonstranti měli tyče a nože. Když se dav valil dopředu, policisté ustoupili a Trumpovi příznivci se rozeběhli do schodů ke vstupu do budovy. Křičeli: "To je náš kongres" a "Jdeme dovnitř!". Jeden z nich používal megafon. Mnozí měli na hlavách červenou čepici s Trumpovým volební sloganem Make America Great Again.

"Jakmile ostraha ztratila kontrolu nad schodištěm, ztratila ho nad dveřmi i okny v budově," řekl agentuře Reuters Terrance Gainer, který v minulosti působil jako velitel policie v Kongresu.

14:00 (20:00 našeho času)

Trumpovi příznivci bouchali do vstupních dveří a do oken. Prodrali se dovnitř, ostraha ustoupila a nechala je proudit bezpečnostními detektory. Dostali se do takzvané rotundy. Velké vstupní haly se schodištěm.

V tu chvíli ještě zasedal Senát, kde hovořil viceprezident Mike Pence. Ostraha začala zavírat vstupy na balkón, zatímco novináři až nakukovali ven, co se děje. Byl slyšet křik a tříštění rozbitých skel.

Sněmovna i Senát se evakuovali. "To je kvůli vám," křičel při evakuaci na republikánské poslance člen Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu Dean Phillips.

Při evakuaci zaměstnanci Kongresu vzali rychle s sebou i krabice s potvrzenými počty hlasů v prezidentských volbách. Podle listu New York Times měli strach, že by útočníci doslova rozcupovali volební výsledky.

14:30 (20:30 našeho času)

Většina z těch, kteří se dostali do Kongresu, jen chodila po chodbách, fotografovala mobily nebo debatovala s policisty. Někteří policistům nadávali a označovali je za zrádce. Policisté se zase snažili lidi přemlouvat, aby budovu opustili.

Na fotografiích z místa je vidět muže, oblečeného do vlčí kůže a pomalovaného v obličeji v barvách americké vlajky.

14:45 (20:45 našeho času)

Skupina útočníků zničila stoly a vyhazovala věci ze skříněk v pracovně šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Jeden se fotil v jejím křesle a položil si nohy na stůl. V Senátu se zase posadil útočník do křesla, ve kterém jen o několik minut dříve ještě seděl viceprezident Mike Pence.

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová vyhlásila ve městě zákaz vycházení.

15:10 (21:10 našeho času)

Donald Trump vyzval na Twitteru své příznivce, aby se chovali mírumilovně. Volební prohru ale opět neuznal.

15:20 (21:20 našeho času)

Policisté uvnitř budovy zastřelili ženu. Okolnosti zatím nejsou jasné. Podle některých amerických médií ji vyzývali, ať zůstane stát, ale neuposlechla. Zemřela po převozu do nemocnice. Jde o bývalou příslušnici amerického letectva Ashli Babbittovou ze San Diega, v armádě pracovala čtrnáct let. Její manžel ji popsal jako silnou podporovatelkou Donalda Trumpa.

15:30 (21:30 našeho času)

Policii se přece jen podařilo vystrnadit všechny demonstranty z části budovy, ve které zasedá Senát.

15:40 (21:40 našeho času)

Donald Trump povolává do Kongresu Národní gardu. Starostka Washingtonu žádala její nasazení o hodinu a půl dříve.

17:30 (čtvrtek 23:30 našeho času)

Všichni demonstranti jsou pryč z Kongresu a předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznamuje, že v noci se zákonodárci znovu sejdou a budou pokračovat v jednání.

Tak se i stalo a obě komory Kongresu ve čtvrtek potvrdili Joe Bidena jako nového amerického prezidenta.

Video: Obsazení Kongresu ve Washingtonu v klíčových okamžicích