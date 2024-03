Má Putin problém? Utajené zdroje z Kremlu varují před volební účastí

Zájem Rusů o prezidentské volby je podle opozičního serveru Meduza historicky nejnižší. Očekává se sice další jednoznačné vítězství Vladimira Putina, ale úřady musí o to více zmanipulovat voliče, aby země ukázala světu, že podpora stávajícího vládce Kremlu je mohutná.

Jako překážka se paradoxně staví do cesty válečná ekonomika, kterou se Rusko, které vede agresi na Ukrajině, vydalo. Země se kvůli ní potýká s nedostatkem pracovních sil a strategie "firemní mobilizace", při níž jsou zaměstnanci závislí na vládě tlačeni k tomu, aby k volbám získali své přátele a příbuzné, bude letos zřejmě méně účinná než obvykle.

"Dříve to fungovalo. Mnoho lidí si chtělo udržet práci a bálo se, že o ni přijde. Nyní si dělníci myslí: máme nedostatek pracovních sil, takže nás nikdo nevyhodí za to, že odmítneme volit. Běžná reakce je následující: ‚Jděte do prdele. Já nechci [volit]. A co s tím hodláte dělat? Pracovat místo mě?‘," popsal pod podmínkou anonymity Meduze současný stav politický stratég, který spolupracuje s Kremlem.

Zvláštní zpravodaj serveru Andrej Percev vysvětlil, jak lidé kolem Putina plánují upravit manipulace s hlasy, aby tyto problémy vyřešili. Nejvyšší kvótu pro získávání dalších voličů mají členové a příznivci vládnoucí strany Jednotné Rusko. Každý z nich má za úkol přivést k volbám deset dalších lidí.

Požadavky na zaměstnance veřejného sektoru a podniků, které jsou napojeny na vládu, jsou mírnější. Od prvních se očekává, že přivedou tři další voliče a druzí dva. "Tito lidé na svých pozicích pevněji lpí. Čím menší je jejich město, tím více touží po tom, aby si své místo udrželi. Takže se budou snažit," prozradil Meduze zdroj blízký Putinově administrativě.

Dva političtí stratégové, kteří s Putinovou administrativou také spolupracují, uvedli, že lidé napojení na stát jsou povinni několik týdnů před samotnými volbami předložit jména, telefonní čísla a e-mailové adresy těch, které plánují přivést. Sledování, zda jejich snaha byla úspěšná, zajistí Kremlu i elektronický systém voleb. V regionech, kde elektronické hlasování zavedeno není, plánují úřady monitorovat snahy o firemní mobilizaci mimo jiné pomocí QR kódů.

"Vedoucí oddělení je budou rozdávat svým podřízeným a říkat: Raději jděte volit, protože moje pozice a moje hlava jsou v sázce. A i když na některých místech nebude zavedeno vůbec žádné sledování, samotné rozdávání kódů bude psychologicky účinné. Lidé totiž nebudou s jistotou vědět, zda jejich QR kódy budou kontrolovány, nebo ne, takže pro jistotu půjdou," řekl před volbami Meduze jeden z politických stratégů.

Volby jsou v Rusku vypsány na 15. až 17. března. Meduza již dříve informovala, že politický tým Putinovy administrativy chce zajistit, aby stávající vládce Ruska vyhrál volby s dosud nejvyšším oficiálním náskokem. Jejich cílem je 70 až 80 % volební účast a jejich záměrem je, aby Putin vyhrál volby o více než 80 procent.

Politický stratég, který spolupracuje s ruskými regionálními úřady, k tomu s nadsázkou uvedl, že "kremelský car vnitřní politiky, Sergej Kirijenko, osobně spálí na popel každého [úředníka], kdo nedodá požadovaná čísla volební účasti".

