Strana britské premiérky před volbami oslabuje. Konzervativci mohou ztratit většinu v Dolní sněmovně

Konzervativní strana britské premiérky Theresy Mayové může v parlamentních volbách příští týden ztratit většinu v dolní komoře. Vyplývá to z předvolební analýzy společnosti YouGov. Podle posledních průzkumů se opoziční labouristé na konzervativce dotahují. Samotná premiérka je ale populárnější než její rival z Labouristické strany Jeremy Corbyn. Zatímco Mayové by nyní dalo hlas 45 procent dotázaných, Corbynovi jen 33 procent.

Londýn - Konzervativci britské premiérky Theresy Mayové mohou v nadcházejících předčasných volbách ztratit v Dolní sněmovně většinu. To by v kritické době, kdy země začíná s Evropskou unií jednat o odchodu z bloku, znamenalo politický pat.

Vyplývá to z předvolební analýzy společnosti YouGov, která se v průzkumu zaměřila na jednotlivé volební obvody.

Běžné všeobecné průzkumy voličských preferencí ukazují, že Mayová neustále ztrácí náskok před opozičními labouristy. Aktuální sondáž výzkumného ústavu ICM Mayové připsala nad labouristy náskok 12 procentních bodů.

Statistika ICM ukazuje na rychlý úbytek příznivců Konzervativní strany. Před týdnem byl oproti aktuálnímu výsledku náskok Mayové o dvě procenta vyšší, a o týden dříve činil dokonce 20 procent.

V nově zveřejněném průzkumu, který vznikl v období 26. a 29. května, by hlas Mayové dalo 45 procent oslovených, labouristovi Jeremymu Corbynovi pak 33 procent respondentů.

Šestice průzkumů veřejného mínění, která byla od 22. května provedena, ukazuje na snižující se náskok Mayové. Ze sondáží je podle agentury Reuters možné vyvozovat, že nynější premiérka zřejmě nevyhraje tak drtivě, jak se ještě před měsícem zdálo.

Společnost YouGov teď dokonce sestavila odhad, podle něhož by Mayová parlamentní většinu získat vůbec nemusela. Zmíněný model, který ve středu zveřejnil na svém webu list The Times, konzervativcům přisoudil 310 mandátů. To by znamenalo, že by jim k většině v 650členné sněmovně chybělo 16 křesel.

Ve své analýze společnost YouGov vychází z 50 tisíc rozhovorů, které uskutečnila v průběhu jednoho týdne. Jednotlivé mandáty pak přepočítala přímo na volební obvody.

Výsledkem je odhad, podle kterého by konzervativci oproti současnému stavu ztratili 21 křesel, labouristé by celkem získali 257 mandátů a menší strany včetně Skotské národní strany pak 83 křesel.

Analytici nyní s dalším hodnocením čekají na průzkumy, v nichž bude zohledněna také pondělní televizní debata Mayové a Corbyna. V ní si labouristický předák vedl podle magazínu Newsweek lépe než premiérka.

Předčasné volby, které se budou konat 8. června, si Mayová prosadila s argumentem, že vláda potřebuje mít co nejsilnější pozici v jednáních o odchodu země z Evropské unie.