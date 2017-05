Na rozdíl od Mayové nedopustíme, aby jednání o Brexitu skončilo bez dohody, vzkázal voličům Corbyn

před 18 minutami

Pokud by labouristé zvítězili v předčasných parlamentních volbách, nedopustili by, aby jednání o odchodu Británie z EU skončila bez dohody. V pořadu stanice Sky News, kde stejně jako konzervativní premiérka Theresa Mayová v pondělí čelil otázkám voličů, to uvedl předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Mayová naopak zopakovala, že je připravena odejít z jednání bez dohody. "Zajistíme, aby vznikla dohoda," uvedl Corbyn, jehož levicová strana se v posledních týdnech v průzkumech veřejného mínění začíná dotahovat na vládní konzervativce. Mayová naopak zopakovala své dřívější vyjádření a uvedla, že je připravena odejít z jednání bez dohody. "Žádná dohoda je lepší, než špatná dohoda," řekla.