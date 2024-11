Střet odlišných světů. Muž, který "vyřídí válku", se postaví ženě, jež boří milníky

Donald Trump Donald Trump

Trump opakovaně prohlašuje, že kdyby byl prezidentem, žádné války ve světě by nebyly. Hamás by si podle něj nedovolil zaútočit na Izrael a krize na Blízkém východě by nezačala. Dál je ale odhodlaný židovský stát vojensky podporovat. Konflikt na Ukrajině by podle svých slov dokázal vyřešit za 24 hodin, ačkoliv nikdy nepopsal, jak by to udělal. Je proti posílání americké vojenské a humanitární pomoci na Ukrajinu, naopak zvažuje, že by další balíček Ukrajina dostala od USA jako půjčku. Trump také příliš neuznává mezinárodní dohody nebo organizace, které podle něj omezují americkou suverenitu, a dokonce vyhrožoval, že by vystoupil z NATO, pokud ostatní státy nezačnou dávat více peněz na obranu.