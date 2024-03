"Nemožné je najít." Ukrajinští vojáci ztratili trpělivost a berou věci do svých rukou

Jednotky ukrajinské armády zahájily vlastní náborovou kampaň nových vojáků. “Najít mladé kluky ve věku 25 až 30 let je nemožné. O ně se vede mezi brigádami boj. Mladí lidé mají větší výdrž a méně nemocí,” vysvětluje ukrajinský voják z 93. brigády.

Vojáci vzali situaci do vlastních rukou. Sami dělají nábor nových dobrovolníků | Video: Rádio Svobodná Evropa

I kvůli tomu, že se válka stále protahuje a trvá už déle než dva roky, je velmi obtížné najít další dobrovolníky, kteří by bojovali v první linii. "Nejvíce chybí motivovaní lidé. Vytvořili jsme webové stránky, kde je náborová kampaň pro civilisty, která funguje na dobrovolnické bázi," vysvětluje seržant 93. brigády Ivan Burjak.

Jednotka proto ukazuje potenciálním rekrutům, jak vypadá vojenský život. Dobrovolníci absolvují základní bojový výcvik a zkouší žít jako vojáci na frontě. Pak se mohou sami rozhodnout, jestli se chtějí přihlásit. Podle vojáků 93. brigády jsou jejich náborové metody účinné.

"Bohužel kvůli řadě byrokratických okolností ve vládě nemůžeme v našem týmu reagovat a dělat vše rychleji. Válka se mění každou minutou. Byli jsme na bojišti a o těchto změnách se naši potenciální bojovníci musí dozvědět okamžitě," popisuje Burjak a dodává, že i přesto bude trvat měsíce, než se jejich verbování projeví na frontě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho vrchní vojenští velitelé slibují mezinárodním partnerům, že Ukrajina boje zvládne, pokud dostane potřebné zbraně a další podporu. Kyjev ale přesto zatím nedokázal přijít s jasným plánem na povolání nebo nábor mnoha tisíc nových vojáků, kteří jsou nezbytně nutní k obraně proti pokračujícím útokům Ruska.

Otázka, jak doplnit stavy, postavila Zelenského před možná největší výzvu pro jeho vedení od začátku invaze v únoru 2022, píše americký deník Washington Post. Absence jasné mobilizační strategie, ale i shody ohledně toho, kolik vojáků Ukrajina ještě potřebuje, se promítla do únorového odvolání nejvyššího generála Valerije Zalužného. Nový vrchní velitel Oleksandr Syrskij ale zatím žádné konkrétní návrhy nepřinesl.

Syrskij dostal za úkol provést audit stávajících ozbrojených sil, aby našel více bojeschopných vojáků, poté co Zelenského úřad nedávno oznámil, že z jednoho milionu mobilizovaných lidí jich na frontě bojovalo jen asi 300 tisíc. I když se Syrskij snaží najít další vojáky, kteří by byli schopni bojovat, téměř měsíc po jeho povýšení nikdo z vedení armády ani z prezidentské administrativy nevysvětlil, kde se oněch 700 tisíc vojáků nachází nebo co doposud dělali.

