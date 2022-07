Vojáci na Ukrajině kradou obilí a pašují ho do Ruska. Zmizely tisíce tun, tvrdí Kyjev

Ve skladišti na jihovýchodě Ukrajiny je obilí naloženo do nákladních vozů, ty jej odváží na anektovaný poloostrov Krym, odkud klíčová potravina na lodích putuje ke spojencům Ruska na Blízkém východě. Takto podle zjištění deníku The Wall Street Journal vypadá skoro 2500 kilometrů dlouhá "pašerácká cesta" používaná Rusy ke krádeži ukrajinského obilí. Systém funguje nejméně dva měsíce.

Ukrajina byla před ruskou invazí významným dodavatelem obilí zejména do rozvojových zemí, Moskva ale klíčovou exportní trasu přes Černé moře zablokovala. Mezitím podle Kyjeva krade uskladněné potraviny. Ruská vláda obvinění odmítá, investigace deníku The Wall Street Journal ji ovšem usvědčuje na základě satelitních snímků, oficiálních dokumentů, záznamů o pohybu lodí, příspěvků ze sociálních sítí i rozhovorů s lidmi zapojenými do pašerácké operace.

Hlavní trasa kradeného obilí podle deníku začíná ve městě Kamjanka-Dniprovska v Záporožské oblasti, kde se na břehu Dněpru nachází rozsáhlé skladiště. "Našli jsme důkazy o tom, že desítky nákladních aut kontrolovaných Rusy z areálu odváží obilí od začátku května," uvádí videoreportáž investigativního týmu.

"Nabrali jsme obilí a odjeli jsme," řekl deníku nejmenovaný ruský voják, který je součástí této operace. Z areálu podle získaných kamerových snímků odjíždí nákladní vozy bez poznávacích značek, se zakrytými korbami, dokonce i se symbolem "Z" používaným ruskou válečnou propagandou. Satelitní snímek z druhé poloviny června ukazuje v blízkosti obilních sil přes 30 připravených vozů.

Podle zmíněného vojáka, který jeden z kamionů řídil, byl konečnou destinací přístav v Sevastopolu na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014. "Ve videích publikovaných během posledních několika týdnů jsou vidět dlouhé kolony kamionů směřujících na jih do regionu," uvádí The Wall Street Journal. Podle deníku na Krym míří také obilí z Berďansku, což je přístav na pobřeží Azovského moře, který Rusové zabrali zkraje války. "Nechal jsem kamion před přístavem, jiný řidič ho vzal dovnitř, obilí se naloží na loď," shrnul proces v Sevastopolu nejmenovaný řidič.

Další putování kradeného obilí novináři dokumentují za pomoci satelitních snímků a dat o pohybu lodí od společnosti MarineTraffic. Systém ilustruje na plavbě jisté ruské lodi, která se údajně 17. května nahlásila poblíž Istanbulu. O dva dny později byla zachycena na snímku ze Sevastopolu, kde byla zřejmě naplněna obilím, o další dva dny později pak znovu začala hlásit polohu uprostřed Černého moře. "Data MarineTraffic ukazují, že prošla Bosporskou úžinou… Sledování polohy lodi je pak znovu vypnuto, zatímco se blíží destinaci," uvádí deník. Cílem cesty byl údajně syrský přístav Latákíja.

Kyjev tvrdí, že Rusové už se zmocnili půl milionu tun obilí a snaží se ho prodat. V posledních dnech Ukrajinci upozorňují na případ ruské lodi Žibek Žoly, která údajně odvezla 7 tisíc tun obilí z okupovaného Berďansku a doplula s nimi do tureckého přístavu. Turecké úřady ji podle ukrajinského velvyslance zadržely, ovšem ve středu večer ji propustily a ve čtvrtek podle nich už vplula do ruských výsostných vod, uvedla agentura AFP.