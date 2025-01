"Pajdaví agresoři." Smrtonosné rozkazy ruských velitelů už neznají mezí

Rusové i přes ohromující ztráty stále útočí na Ukrajinu s více než 600 tisíci vojáky. Nicméně přibývají důkazy, že mají problém obnovovat síly a polní velitelé posílají na zteč zraněné.

Polní armády ruského prezidenta Vladimira Putina mají podle serveru Forbes ve všech nejdůležitějších sektorech fronty početní převahu nad Ukrajinci. To však neznamená, že Kreml nebojuje s tím, aby nahnal do války čerstvé vojáky.

Přinejmenším to dokazuje velení 20. kombinované armády. To vytvořilo útočné skupiny složené ze zraněných, včetně mužů pohybujících se na berlích, a vyslalo je do boje s předvídatelně tragickými výsledky.

Zvěsti, že ruští velitelé nařizují zraněným, aby se hned vrátili do boje, se objevily podle Forbesu před několika měsíci. Nyní je na světě i první důkaz o "praporech na berlích".

Operátor ukrajinského dronu spatřil ruskou útočnou jednotku složenou převážně z mužů o berlích, která kulhala na pozice, aby zaútočila v okolí ukrajinského města Pokrovsk, které je hlavním místem ruského útoku na východní Ukrajině. Drony s bombami si s útočníky rychle poradily a nemilosrdně je zmasakrovaly.

To, co se zpočátku mohlo zdát jako anomálie jednoho krutého ruského velitele, se nyní zdá být spíše systémové, píše server. Jeden z ruských vojáků z 20. kombinované armády natočil video, na němž jsou zachyceni ranění, kteří se shromažďují k útoku v lesích zřejmě u Pokrovsku. "Člověk na misi používá berle. Co to ku*va je?" komentuje to Rus.

Ztráta 15 tisíc bojových vozidel nutí velitele šetřit techniku a posílat do boje pěchotu, často bez velké podpory. A tyto útoky Kremlu zatím fungují. Jednotliví vojáci rozptýlení v nerovném terénu jsou pro všudypřítomné ukrajinské drony těžším cílem než mechanizované skupiny.

Cena je však ohromující. Podle nejvyššího ukrajinského velitele Oleksandra Syrského ztratilo Rusko loni 434 tisíc vojáků, z toho 150 tisíc zemřelo. To je víc zabitých a zraněných Rusů než v předchozích dvou letech plnohodnotné invaze. "Naše ztráty jsou mnohem nižší: 43 tisíc mrtvých a 370 tisíc zraněných celkem," tvrdil v prosinci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Čísla nelze nezávisle ověřit.

Kreml riskuje, že výhodu početní síly promarní za relativně skromné územní zisky, kterých Rusové v posledním roce dosáhli. "Lidé jsou obnovitelným zdrojem, ale ne snadno a rychle obnovitelným. To, že stále více Rusů kulhá do boje o berlích, je jasným znamením, že je Kreml vynakládá rychleji, než je obnovuje," uzavírá Forbesu.

