Chloubu Amazonu vyráběly v nuzných podmínkách čínské děti. Najímali je přímo ve škole

Továrny v Číně čelí dalšímu skandálu. Aby firma Foxconn, dodavatel amerického gigantu Amazon, splnila přísné cíle, najímala do fabrik děti školního věku. Ty se pak podílely na výrobě jednoho z nejoblíbenějších zařízení internetového obchodu, virtuálního asistenta Amazon Echo, známého jako Alexa. Z dokumentů firmy Foxconn a rozhovorů se zaměstnanci továrny v jihočínském Cheng-jangu vyplývá, že žačky a žáci najatí jako "stážisté" tu museli pracovat přesčas a v noci. Kauzu odhalil britský deník The Guardian společně s organizací na ochranu práv zaměstnavatelů China Labor Watch.

Sedmnáctiletá Siao Fangová začala pracovat v továrně vyrábějící Alexu letos v červenci. Studentka IT měla každý den za úkol lepit ochrannou fólii zhruba na 3000 zařízení, a to v osmihodinových směnách, pět dní v týdnu. Místo toho ale trávila v práci každý den deset hodin a volný měla jen jeden den za týden.

"Světla v dílnách svítí velmi jasně, takže tam je opravdu horko," popsala Guardianu pracovní podmínky. "Po měsíci jsem si na tu práci zvykla, ale je to velmi únavné," svěřila se Fangová, jedna z tisícovky žáků ve věku 16 až 18 let, které Foxconn takto najal.

Fangová se proti podmínkám pokusila protestovat a obrátila se na manažera výrobní linky. "Ten to ale oznámil mému učiteli, který mi řekl, že pokud nebudu dělat přesčasy, nemohu pro Foxconn stáž dělat a to by ovlivnilo moji závěrečnou zkoušku ve škole a možnosti získat stipendia," vysvětlila.

Společnost děti najímala přímo na školách a technických učilištích v Cheng-jangu a okolí. Foxconn nabízí programy stáží, které mají dát studentům příležitost "získat praktické zkušenosti, které jim pomohou najít práci po ukončení školy".

Podle vyjádření žáků, se kterými novináři z listu Guardian hovořili, ale práce neměla s výukou žádnou souvislost. Studenti většinou bydleli v ubytovnách patřících továrně a učitelům Foxconn platil, aby své žáky do školy doprovázeli.

Že žáci pracovali víc, než měli, přitom podle britského deníku nebyl omyl, ale promyšlená strategie, která měla firmě pomoct vyřešit nedostatek pracovní síly. Ze zápisů z jednání manažerů Foxconnu vyplývá, že si byli vědomi toho, že postupují v rozporu se zákonem. Odhodlání splnit kvóty ale převážilo rizika.

Lhostejný dohled

Management navíc vydal pokyn, aby děti, které práci navíc odmítají, k ní byly nepřímo nuceny. "Vedoucí nočních směn by měli studenty a učitele kontaktovat častěji a hlásit všechny neobvyklé situace, aby učitelé mohli přesvědčit studenty k práci navíc a přesčas," píše se v dokumentu, který pochází od manažerů a který má Guardian k dispozici.

Amazon se podle svého vyjádření začal obviněními intenzivně zabývat a přímo na místo poslal vyšetřovací tým. Situaci mezitím začal řešit také Foxconn, který má sídlo na Tchaj-wanu. "Zdvojnásobili jsme dohled a monitoring našeho programu stáží s každou partnerskou školou, abychom zajistili, že děti nebudou za žádných okolností pracovat přesčas nebo v noci," sdělila společnost.

Foxconn připouští, že k podobným případům došlo již v minulosti. Na vině byl údajně "lhostejný dohled místního manažerského týmu". Dětem pak byla za odpracované hodiny vyplacena dodatečná mzda.

Amazon, který patří americkému podnikateli Jeffu Bezosovi, v současnosti nejbohatšímu člověku planety, podle vyjádření z letošního ledna prodal už sto milionů zařízení typu Alexa. Jeho základní verze v Česku stojí asi dva a půl tisíce korun, levnější varianta Amazon Echo Dot pak asi tisícovku.

Aby firma uspokojila poptávku, potřebuje továrna Foxconnu podle Guardianu mezi dubnem a říjnem zhruba sedm tisíc zaměstnanců. Daří se jí ale najímat jen asi třicet pracovníků týdně. Zbytek doplňují agenturní zaměstnanci a právě stážisté. Ti podle dokumentů tvoří až 15 procent pracovní síly.

Ještě nižší mzda

Studenti v továrně dostávají hodinovou mzdu zhruba 16,5 čínského jüanu (v přepočtu asi 54 korun), která zahrnuje veškeré přesčasy a příplatky. Plat přitom Foxconn stážistům v loňském roce ještě snížil.

Zaměstnávat děti už od 16 let čínské zákony umožňují, nesmí ale pracovat právě přes noc nebo přesčas. Vloni musel Foxconn reagovat na zjištění, že část jeho agenturních pracovníků trávila v továrně výrazně více času, než kolik povoluje zákon. Firma tehdy slíbila, že z nich udělá běžné zaměstnance. Ještě o několik let dříve se společnost potýkala se sebevraždami zaměstnanců, souvisejícími se špatnými pracovními podmínkami.

Kromě Amazonu spolupracuje tchajwanská společnost Foxconn také s firmami Microsoft, Dell nebo Apple na výrobě telefonů iPhone. Evropská centrála společnosti je v České republice, dvě továrny má v Pardubicích a Kutné Hoře.

