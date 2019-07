USA udeřily na technologické giganty. Vyšetřují je kvůli nekalé soutěži, jména tají

před 3 hodinami

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje velké technologické firmy, které podezírá z porušení antimonopolních pravidel. Napsal to dnes list The Wall Street Journal (WSJ). Ve zprávě ministerstva není jméno žádné firmy uvedeno, podle listu by mohlo jít o společnosti Facebook, Amazon, Apple nebo Alphabet. Vyšetřování je zaměřeno na dominantní internetové vyhledavače, sociální média a online maloobchodní služby.

Ministerstvo se podle WSJ zaměří na okolnosti růstu a na stále větší vliv těchto firem, jejichž aktivity zasahují do nových podnikatelských oborů. Chce zkoumat, jak technologické firmy nakládají s rostoucím vlivem, který je důsledkem stále širší obce uživatelů jejich služeb. Předem daný cíl vyšetřování nemá, uvádí newyorský deník. Podle agentury AP akci vyvolaly skandály spojené s porušováním důvěrnosti osobních dat na síti. Pátrání může vyústit v detailnější prošetření aktivit některé z prověřovaných společností. Kdy akce ministerstva skončí, není podle WSJ známo. Ministerstvo spravedlnosti podle amerických médií už koncem května zahájilo přípravu vyšetřování firmy Google, dceřiné firmy společnosti Alphabet, s cílem zjistit, zda neporušuje antimonopolní legislativu. Podle WSJ se do nynějšího vyšetřování zapojuje i Federální obchodní komise (FTC), která minulý týden udělila Facebooku pokutu přibližně pět miliard dolarů (113 miliard korun) za porušení ochrany soukromí.