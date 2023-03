Video: Čtyři minuty. Policie zveřejnila bleskový zásah "hrdinů z Nashvillu"

Do školy v americkém městě Nashville v pondělí vtrhla žena, která na místě zabila šest lidí. Přivolaní strážníci ale útočnici zastřelili za pouhé čtyři minuty od proniknutí do budovy a svým pohotovým zásahem pravděpodobně zachránili mnoho dalších životů. Jejich rychlou reakci zachytila kamera připevněná na těle policisty.

Přivolaní strážníci útočnici zastřelili za pouhé čtyři minuty od proniknutí do budovy. | Video: Reuters

Američanka Audrey Haleová, ozbrojená dvěma poloautomatickými puškami a pistolí, dorazila na parkoviště křesťanské školy Covenant School v hlavním městě státu Tennessee v pondělních ranních hodinách. Do budovy pronikla asi deset minut po desáté hodině tamního času bočním vchodem. Rozstřílela u toho dveře a zasáhla šestapadesátiletého školníka. První telefonát o střelbě obdržela policie asi o tři minuty později.

Během následujících pár minut pak osmadvacetiletá útočnice na místě smrtelně postřelila několik lidí včetně tří dětí. Když policisté dorazili na místo, Haleová na ně střílela z okna v prvním patře, při čemž poškodila nejméně jedno služební auto. Na záběrech je poté patrné, jak policisté popadnou urychleně zbraně a začnou prohledávat budovu.

Nejprve skupinka strážníků za zvuků sirén zkontroluje několik místností v přízemí a poté se po necelých dvou minutách přesouvají do prvního patra, kde je zřetelně slyšet střelba. Policisté vypálí několik ran a začnou křičet na podezřelou, aby se okamžitě přestala hýbat. Po chvíli již útočnice leží nehybně na zemi. To vše se odehrálo během necelých čtyř minut od příjezdu strážníků.

Pohotovou reakci dvou hlavních zasahujících policistů, Rexe Engelberta a Michaela Collaza, veřejně vyzdvihl náčelník nashvillské policie John Drake. "Nebýt jich, tak jsme mohli mít mnohem více obětí, než jsme měli," podotkl Drake na úterní tiskové konferenci. "Okamžitě zareagovali, když byli uvnitř, řešili to a zmírnili nebezpečí," dodal.

Obdivu se dvěma policistům dostalo i od americké veřejnosti, která je označuje za "hrdiny". Jejich rychlý zásah totiž stojí v ostrém kontrastu s postupem policie při střelbě na základní škole Robb v texaském Uvalde v květnu loňského roku, připomíná britský server BBC. Při tehdejším incidentu policie váhala 74 minut, čímž dala útočníkovi více času na zabíjení. Na místě tehdy zemřelo celkem 21 lidí, včetně 19 dětí.

Zášť jako motiv

Přesný motiv pondělního útoku zatím není známý. Vyšetřovatelé se ale domnívají, že ke střelbě mohla útočnici dovést "zášť". Policie pak v úterý oznámila, že Haleová se léčila s nespecifikovanou "emoční poruchou". Při útoku u sebe měla podrobný plánek školy a zanechala po sobě manifest, jehož obsah ovšem policie nekomentovala. Na základě dosavadních informací šlo o někdejší žačku presbyteriánské školy na jihu města Nashville.

Tři zasažené děti, všechny ve věku devíti let, byly prohlášeny za mrtvé, když je dovezli se střelnými zraněními do nedaleké nemocnice. Úřady pak také oznámily smrt tří pracovníků školy, ve věku 60 a 61 let, včetně ředitelky Katherine Koonceové, která školu s asi 200 žáky a padesátkou zaměstnanců vedla od července 2016, uvedla agentura AP.

Incident na nashvillské škole je podle databáze listu The Washington Post druhou letošní střelbou na americké škole, při níž někdo přišel o život. Případů, při kterých střelci ohrožovali děti na školách, eviduje od začátku roku více než deset. Za uplynulý rok jich údajně bylo 46, což je podle deníku nejvyšší součet od roku 1999.

"Je to nechutné. Je to srdcervoucí, nejhorší noční můra každé rodiny," reagoval na útok americký prezident Joe Biden. "Musíme udělat víc pro to, abychom zastavili násilí páchané střelnými zbraněmi," dodal a vyzval Kongres k přijetí zákazu útočných zbraní, tedy opatření po vzoru toho, jaké v USA platilo v letech 1994 až 2004.

Komentátoři také podotýkají, že je vysoce neobvyklé, aby za střelbou stála žena. "Drtivá většina masových střelců bývají muži," poznamenal k případu komentátor televize ABC News Pierre Thomas. Jeho tvrzení dokládají údaje skupiny The Violence Project, která spravuje databázi s údaji o skoro 200 masových střelbách za posledních více než 50 let. Před dneškem evidovala pouze čtyři případy, kdy útok spáchaly ženy.

