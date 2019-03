Každý třetí Afričan chce emigrovat, většinou jde o mladé a vzdělané lidi

Více než jeden ze tří Afričanů zvažuje, že opustí svou rodnou zemi a odjede žít do zahraničí. Vyplývá to z průzkumu, kterou ve 34 afrických státech provedla africká výzkumná skupina Afro-Barometer. O odjezdu z rodné země uvažují především mladí a vzdělaní lidé, hlavní příčinou je nedostatek pracovních míst a chudoba. Většina z těch, kdo nakonec skutečně odjedou, se usadí v jiné africké zemi. Napsal o tom v úterý zpravodajský server BBC.

Zůstat na africkém kontinentu si podle průzkumu přeje téměř třetina respondentů, kteří emigraci zvažují. Do Severní Ameriky by chtělo 22 procent z nich, do Evropy 27 procent. Preference se však liší v závislosti na regionu, zůstat v Africe se přejí zejména obyvatele jihoafrických států.

Kromě tíživých ekonomických podmínek má vliv na migraci i závislost na příjmech od rodinných příslušníků žijících v zahraničí. Na těch je podle průzkumu závislých 21 procent respondentů.

Emigrovat z rodné země chtějí především mladí lidé a Afričané s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Ve většině případů se jedná o muže (40 procent) a obyvatele měst (44 procent).

Pouze devět procent z těch, kteří o migraci do jiného státu přemýšlí, uvedlo, že se k odjezdu z rodné země skutečně chystá.