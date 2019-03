Kdysi mírnil strach z uprchlíků, teď otáčí. Porovnejte si, jak Šefčovič mění názory

Místopředseda Evropské komise a jeden ze dvou finalistů prezidentských voleb na Slovensku Maroš Šefčovič se snaží vymezit se proti vítězce prvního kola Zuzaně Čaputové. V neděli ve vysílání RTVS zdůrazňoval, že se staví proti nelegální migraci i povinným kvótám. Nezmínil ale už, že v době, kdy uprchlická krize vypukla, se jako evropský úředník snažil strach z uprchlíků mírnit. A když Evropská komise kvóty přijala, byl také u toho, připomíná slovenský deník SME. Sám Šefčovič ale výtky o změně svého postoje odmítá a zprávy považuje za "antikampaň".

"Z evropského politika se stal v krátké době konzervativní, národně orientovaný politik, který zastává křesťanský pohled na etická témata," hodnotí jeho přeměnu sociolog Martin Slosiarik.

Podle politoložky Anety Világiové převzal Šefčovič v poslední fázi kampaně slovník a poselství Směru (slovenská vládní sociálnědemokratická strana pod vedením expremiéra Roberta Fica, pozn. red.). Víkendové diskuse podle ní naznačily, že v tom plánuje pokračovat.

Podle analytiků se prezidentský kandidát snaží změnou názorů, jimiž oslovuje veřejnost, posbírat hlasy lidí, kteří hlasovali pro konzervativní, nacionalistické a protievropské kandidáty. Tedy pro soudce Štefana Harabina nebo lídra krajně pravicové strany Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Druhé, rozhodující kolo voleb se uskuteční 30. března.

Například to, že se jako člen Evropské komise podílel na návrhu ohledně povinných kvót na přerozdělování migrantů mezi členské státy, Šefčovič tento týden odmítl. "Na každém zasedání, kde se řešily kvóty, jsem důrazně upozorňoval, že kvóty fungovat nebudou," uvedl pro ČTK eurokomisař, který má na starosti oblast energetické unie.

Jak se tedy Maroš Šefčovič vyjadřoval v minulosti na témata rusko-ukrajinského konfliktu nebo práv homosexuálů a jak změnil rétoriku v prezidentské kampani? Deník SME přinesl stručný přehled.

Podpora LGBTI komunity

Květen 2014: "Ať už jde o přístup ke zdravotní dokumentaci, řízení společného majetku, nebo přebírání doporučených zásilek na poště, hledáním praktických řešení na tyto otázky by se vlastně zvýšily standardy této LGBTI komunity a přibližovaly by se k tomu, co je dnes přítomné a bez nějakých velkých emocí normálně vnímané i v západních zemích EU."

Prezidentská kandidatura: "Manželství je pro mě svazek muže a ženy, tak jak to v souladu s křesťanskými hodnotami definuje i Ústava SR. Pro mě je křesťanské hodnotové zakotvení mimořádně důležité a musíme o tom mluvit. Pokud hovoříme o registrovaných partnerstvích, adopcích dětí páry stejného pohlaví, tak to vnáší velký neklid a je to v rozporu s tím, v co křesťané věří."

Migrace

Březen 2014: "I případ Švýcarska ukázal, že největší strach z imigrantů mají v těch regionech, kde nikdy žádného neviděli nebo kde je přistěhovalectví velmi nízké až nulové. Jde do značné míry v podstatě o mýtus, který je zneužíván euroskeptickými silami, protože vytváří strach z neznámého."

Prezidentská kandidatura: "To, co musíme dělat a co bych podporoval i z pozice hlavy státu, je účinná ochrana hranic, rychlé navracení nelegálních migrantů a řešení příčin migrace tam, kde vzniká. O tom, kdo přijde do naší země, musíme vždy rozhodovat my, a ne bandy převaděčů, což zásadně odmítám."

Povinné uprchlické kvóty

Červen 2015: "Opravdu si netroufám říci, jestli kvóty. Prezentuje se to jako kvóty. Opravdu jde o ten distribuční klíč. A myslím si, že pokud dokážeme přesvědčit členské země …, pak budou (lidé, pozn. red.) vnímat návrhy ohledně toho, že v případě Slovenska bychom měli pomoci 700, 800 lidem, s mnohem větší důvěrou."

Prezidentská kandidatura: "Když se podíváme na postoj k migrantům a povinným kvótám, moje vidění světa sdílí 60 procent lidí. Já jsem bojoval proti tomu, paní Čaputová byla spíše pro."

Protiruské sankce

Březen, 2014: "Rusko svým jednáním postavilo Evropu před nejvážnější krizi od skončení druhé světové války. Evropská unie věrná svým hodnotám a principům nestavěla na hrubé vojenské síle, ale na diplomacii a cílených sankcích. Toto úsilí přináší výsledky - např. Ženevskou dohodu, ale i to, že Rusko je momentálně na mezinárodní scéně izolované a opuštěné."

Prezidentská kandidatura: "Sankce bez ohledu na zemi musí být tím posledním nástrojem, který se použije, až když selže všechno ostatní. Vždy bych se zasazoval za to, abychom jednali tak dlouho, jak je to jen možné. Rusko je mocnost, kterou nemůžeme ignorovat. A není tajemstvím, že část slovenské společnosti chová velké sympatie k ruské kultuře, dějinám a tradicím. Respektuji to - sám jsem v Rusku studoval a lidí v Rusku jsem si upřímně vážil."

Národní versus evropské cítění

Květen 2016: "To, že mladí cítí spíše národně než evropsky, je problém, se kterým bojuje několik členských zemí. Je opravdu otázkou, jak vysvětlit mladým lidem, že jsou občany nejen Slovenské republiky, ale i Evropské unie."

Prezidentská kandidatura: "Obrovské tlaky v Evropské unii, velmoci, neustále se měnící situace. Svět je nepředvídatelný a někdo naši zemi a naše lidi musí chránit svou silou."

