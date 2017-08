Více než 600 000 vysídlených Syřanů se letos vrátilo domů

před 22 minutami

Více než 600 000 vysídlených obyvatel Sýrie se letos vrátilo do svých domovů, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Potvrzuje se tak podle ní trend rostoucího počtu navrátilců. IOM ale zároveň upozornila, že po humanitární stránce situace v zemi ještě není přijatelná. Loni se za celý rok vrátilo domů 685 000 Syřanů. Podle mluvčí IOM Olivie Headonové ale situace v zemi není nijak růžová, protože v jiných oblastech naopak bylo letos donuceno své domovy opustit téměř 809 000 lidí. Podle IOM mířily dvě třetiny vracejících se osob na sever Sýrie do oblasti Aleppa, kde ustaly boje poté, co území dobyly syrské vládní jednotky s podporou ruského letectva.

