Obama i Kennedy překonáni. V souboji Trumpa s Bidenem volilo nejvíc lidí za 100 let

Americké volby z minulého týdne provázela větší volební účast než kterékoliv jiné za posledních více než 100 let. Vyplývá to ze statistik vedených listem The Washington Post (WP), podle nějž přišlo k urnám nejméně 63,9 procenta ze všech Američanů s volebním právem. Konečný údaj přitom bude podle deníku ještě vyšší, protože se na některých místech stále dopočítávají další hlasy.

Nový rekord s přehledem překonal dosud nejvyšší volební účast tohoto tisíciletí, kterou stanovily volby z roku 2008, kdy získal svůj první mandát demokrat Barack Obama. Tehdejší účast 61,6 procenta přitom byla nejvyšší za předchozích 40 let. Více Američanů s volebním právem než v roce 2008 hlasovalo ve trojici voleb z 60. let 20. století, přičemž největší účast zaznamenaly volby z roku 1960, v nichž zvítězil demokrat John F. Kennedy nad tehdejším viceprezidentem Richardem Nixonem. Tehdy přišlo k urnám 63,8 procenta voličů a tuto hranici dnes podle WP letošní volby překonaly. Ve volbách z roku 1960 byl přitom zájem voličů nejvyšší od roku 1908, kdy hlasovalo 65,7 procenta Američanů s volebním právem. Podle projekce WP přitom letošní účast s pokračujícím sčítáním dalších hlasů ještě poroste a mohla by dosáhnout až 66,5 procenta, čímž by byla nejvyšší od roku 1900, kdy hlasovalo 73,7 procenta voličů. Tehdy však volila významně menší část obyvatelstva, k urnám například dosud nesměly ženy. Související Nejvyšší počet hlasů a s viceprezidentkou. Projděte si rekordy a milníky Joea Bidena Přehled Zatím 35 z celkem 50 amerických států již překonalo nejméně 40 let staré rekordy, podle projekcí WP se k nim zřejmě brzy připojí ještě dalších sedm států a federální distrikt kolem hlavního města Washingtonu. Podobný rekord tak letos nepadne zřejmě jen v osmi státech. Výjimečně vysokou volební účast letos zaznamenaly zejména takzvané bitevní, tedy klíčové státy, kde byl těžko předpověditelný výsledek, a kampaně obou kandidátů se proto zaměřily především na tamní voliče. Texas překonal svůj rekord z roku 1992 o více než pět procentních bodů. V Minnesotě odevzdalo svůj hlas téměř 80 procent všech voličů, jen o čtyři body nižší účast pak zaznamenal sousední Wisconsin. Absolutní rekordy co do volební účasti padly v USA v 19. století, kdy byl však výrazně menší a odlišný elektorát než dnes. Tyto hranice letošní volby nepřekonají, zřejmě se však zapíšou do historie jako ty s nejvyšší účastí v nedávné historii USA.