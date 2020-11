Trumpovi zbývá 70 dní v Bílém domě. Co se ještě stane, než ho nahradí Biden?

Do inaugurace nového amerického prezidenta zbývá sedmdesát dní - 20. ledna 2021 by měl Joe Biden vstoupit do Bílého domu a ujmout se úřadu. Pokud si Donald Trump neprosadí přepočítání hlasovacích lístků a nezmění se tím výsledek voleb. Následující přehled ukazuje, co by se mělo kolem výměny amerického prezidenta dít v následujících dvou měsících.