Babiš k maďarskému zákonu o homosexuálech: Orbán nám to musí vysvětlit

Maďarského premiéra Viktora Orbána čeká ve čtvrtek na summitu Evropské unie diskuse o široce kritizovaném novém maďarském zákonu, který zakazuje na školách osvětu o sexuálních menšinách.

Skupina 16 lídrů se krátce před vrcholnou schůzkou rozhodla ve zjevné reakci na zákon publikovat společný dopis šéfům unijních institucí, v němž vyjadřují podporu právům komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Podle jednoho z unijních činitelů se budou šéfové států o kontroverzní normě bavit neformálně během večeře. Český premiér Andrej Babiš výzvu nepodpořil a prohlásil, že si chce nechat novou maďarskou normu vysvětlit Orbánem.

Více než polovina unijních zemí v úterý vyzvala Evropskou komisi, aby zasáhla proti novému maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová o den později označila normu za ostudnou a oznámila, že komise vůči ní podnikne konkrétní kroky a pokusí se přimět Maďarsko k jejímu zrušení.

Lídři Německa, Francie a dalších 15 zemí západní, jižní a severní Evropy a pobaltských států dnes publikovali dopis reagující na "hrozby proti základním právům a zvláště proti principu nediskriminace na základě sexuální orientace". Výzvu inicioval lucemburský premiér Xavier Bettel, který je jediným otevřeně homosexuálním lídrem unijní země. "Nenávist, netolerance a diskriminace nemá v naší unii místo," uvedl Bettel, podle něhož se k původním 16 signatářům dopisu přidal rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Podobně jako k předchozí výzvě se ani k tomuto dopisu nepřipojila s výjimkou tří pobaltských států žádná ze zemí východního křídla EU, tedy ani Česko. Premiér Babiš prohlásil, že chce otázku nejprve probrat s Orbánem v rámci předsummitové koordinace zemí visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

"Je potřeba to dostatečně vysvětlit…Já to neumím posoudit, domluvili jsme se, že si to v rámci V4 necháme vysvětlit, abychom si byli jisti, že ty interpretace jsou správné," řekl českým novinářům v Bruselu Babiš. Dodal, že Česko je liberální země podporující práva sexuálních menšin a že sám s Bettelem o tématu mluvil, chce však věc konzultovat i s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem.

"Je to téma, které v minulých dnech vyvolalo mnoho emocí, proto považuje předseda Evropské rady za důležité, aby se o něm diskutovalo," řekl před summitem novinářům jeden z unijních činitelů. Na neformální diskusi podle něj dojde během dnešní pracovní večeře, při níž budou lídři probírat převážně zahraniční politiku.

Orbán i další maďarští vládní politici zákon kritizovaný i řadou europoslanců hájí. Norma je podle nich namířena proti sexuálnímu zneužívání dětí a s diskriminací nemá nic společného.