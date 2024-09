"Září a už to voní Vánocemi." Venezuelané svátek oslaví už 1. října, rozhodl Maduro

Zatímco policie zatýká Venezuelany na pokojných demonstracích proti výsledkům prezidentských voleb, podle opozice zmanipulovaných, tamní autoritářský prezident Nicolás Maduro vyhlásil na 1. října začátek Vánoc. Informoval o tom deník El País či argentinský server Infobae.

Některá média to označila za "další Madurovo šílenství". "Přichází září a já řekl: Září a už to voní Vánocemi," prohlásil v pondělí v televizi Maduro. "A proto letos, k vaší poctě a vděčnosti, ustanovím posunutí Vánoc na 1. října. Vánoce začínají pro všechny 1. října… s mírem, štěstím a bezpečím," dodal jen několik hodin poté, co soud vydal zatykač na opozičního politika Edmunda Gonzáleze, který podle opozice vyhrál červencové prezidentské volby a jehož prokuratura viní mimo jiné ze spiknutí.

Není to poprvé, co Maduro vyhlásil dřívější začátek Vánoc. Například v roce 2021 zahájil tyto svátky 5. října. "Přišly Vánoce začátkem října," prohlásil Maduro na videu natočeném v atriu prezidentského paláce, v němž bylo i několik ozdobených vánočních stromků.

"Ve Venezuele budeme mít Vánoce šťastné, krásné, plné světel a barev," dodal před třemi lety Maduro. Podle Světového potravinového programu tehdy asi třetina lidí trpěla nejistotou v dodávkách potravin. Tamní vláda už v roce 2016 kvůli krizi zavedla přídělový systém, potravinové balíčky ale využívala také k získávání voličů.

V roce 2020 oznámení o začátku Vánoc Maduro pronesl v polovině října a o rok dříve to udělal na začátku listopadu. "Tyto Vánoce budou plné radosti a ta bude dvojnásobná: dva měsíce radosti, obzvláště pro děti," prohlásila 1. listopadu 2019 na slavnostním zahájení vánočních svátků po boku Madura jeho žena Cilia Floresová.

Server Infobae v minulosti uvedl, že Maduro se předčasným zahajováním Vánoc snaží odvrátit pozornost od hluboké ekonomické i politické krize.

V pondělí prezident v televizi také připomněl páteční rozsáhlý výpadek elektřiny v celé zemi, z něhož vláda obvinila opozici, a pochválil Venezuelany, že navzdory tomu šli do práce, což označil za "krásnou ukázku" akce proti "fašistům".

Tak Maduro označuje mnohé opoziční politiky. Výpadky elektřiny jsou ve Venezuele běžné už řadu let a Madurova vláda je často označuje za sabotáž opozice či Spojených států. Na vině je ale letité zanedbávání energetické infrastruktury vládou, která podle opozice část peněz na investice do energetiky zpronevěřila.

