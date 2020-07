Pomůže koalům a pak i lidem. Vědci na vačnatcích testují vakcínu na chlamydie

Medvídek koala a člověk toho nemají na první pohled moc společného. Spojuje je však jedna nezvyklá věc: reakce těla na nákazu chlamydiemi. U obou probíhá podobně, a tak vědci zkoušejí právě díky koalům přijít na vakcínu, která by mohla nemoci u lidí předcházet. Pomohla by pak i samotným vačnatcům.

"Koala není jen vzácné zvíře. Ve skutečnosti je i velmi užitečný pro studium lidí," uvedl pro americký deník New York Times mikrobiolog Peter Timms z Univerzity Sunshine Coast v australském Queenslandu, který na vývoji vakcíny pracuje už deset let.

Nákaza bakteriemi chlamydie se jak u lidí, tak u koalů projevuje těžkými záněty a zjizvením reprodukčních orgánů, vznikem cyst nebo také neplodností.

Koalové jsou ale vhodní i proto, že se u nich chlamydie vyskytují přirozeně. "Jsou tady (v Austrálii), mají chlamydie, a když jim dáme vakcínu, můžeme sledovat, co to s nimi udělá v přirozených podmínkách," vysvětluje Timms.

Lizzy is being treated at the @AustraliaZoo Wildlife Hospital for chlamydia. In 2016, the hospital hosted the world-first administration of a new vaccine. It was the first medical trial, building on efforts over the previous seven years to develop a successful vaccine for koalas. pic.twitter.com/yMjDu70pxy — Wildlife Warriors (@wildwarriors) January 23, 2020

"Koala reprezentuje perfektní klinický model, protože s tímto zvířetem můžete dělat více experimentů než s lidmi," doplňuje ho imunoložka Paola Massariová, která na studii spolupracuje. "Získáte nějaké výsledky a zároveň tím nemoc léčíte."

Imunoložka tím naznačuje, že testování na koalech nemá za cíl pomoct jenom lidem, ale i australským vačnatcům, u kterých může mít infekce daleko těžší průběh. Z reprodukčních orgánů může postoupit až do močového měchýře a koalové mohou i oslepnout, píše specializovaný server BioOne.

Infekce proto výrazně přispívá ke snižování počtů těchto zvířat - za posledních dvacet let jejich populace klesla až o 80 procent a australský deník The Northern Daily Leader uvádí, že do 30 let by koalové mohli úplně vyhynout. "40 procent chlamydie, 30 procent auta a 10 procent psi," vypočítává Rosemary Boothová, ředitelka nemocnice Australia Zoo Wildlife Hospital, důvody, jak se koalové nejčastěji dostanou do jejich péče.

Infekce, která nás spojuje

Kdy a jak přesně se koalové poprvé nakazili chlamydiemi, vědci nevědí. Podle amerického deníku se ale domnívají, že příznaky onemocnění u koalů byly popsány už na konci 19. století. Tehdejší zoologové zjistili, že koalové trpí zánětem spojivek a také se u nich běžně vyskytují cysty na vaječnících a na děloze. Obojí jsou potíže spojené s chlamydiemi.

Na rozdíl od lidí se ale koalové nemohou léčit antibiotiky. Ta totiž kromě nežádoucích bakterií zabíjejí i ty, které zvířatům pomáhají s trávením eukalyptu. Pro koaly jde o základní součást jejich jídelníčku, ovšem bez správného natrávení jsou listy jedovaté. Projevilo se to při testování v loňském roce, kdy výzkumníci museli uspat jednoho z pěti koalů s trávicími problémy.

Obecně ale testy nové vakcíny zatím přinášejí dobré výsledky. Imunitní reakce přichází do 60 dní od aplikace. Poté by koalové měli být celoživotně chráněni proti infekci a zároveň by nemoc neměla přecházet z matky na mláďata.

Podle Timmse nyní probíhá poslední série testů, která by měla účinnost vakcíny ověřit. Pak by začalo plošné očkování koalů na severu Austrálie. Poznatky z této akce by získal tým vědců, který se zabývá vývojem vakcíny pro lidi.

Chlamydie přitom nenapadají jen člověka a koaly, ale i další živočichy jako žáby, ryby nebo papoušky. "Jsme také jenom zvířata," vysvětluje rozšíření nemoci napříč druhy Boothová. "Jenom o tom nepřemýšlíme."

Každý desátý teenager

Celosvětově jsou chlamydie jednou z nejrozšířenějších sexuálně přenosných nemocí mezi lidmi a ročně přibude 131 milionů nových případů. Infekce může podobně jako u koalů vést u žen k chronickým zánětům reprodukčních orgánů, k neplodnosti, mimoděložnímu těhotenství nebo hlubokému pánevnímu zánětu. Infekce napadá i muže, kterým může poškodit sperma a zvyšuje riziko abnormalit při narození.

Bulletin for @WHO reports > 1million new cases of treatable and preventable #STDs are transmitted daily. Among persons15–49 years, annual rates ~127 million new cases of chlamydia, 87 million of gonorrhoea, 6.3 million of syphilis. and 156 million of trichomoniasis. See Strategy pic.twitter.com/0FHLZGZrfV — Aileen Marty (@ProfDrAMarty) June 5, 2019

Podle listu New York Times má nemoc jeden z deseti amerických teenagerů, kteří mohou virus rozšiřovat roky, aniž by o tom věděli. A i když se vyléčí, nic nezaručí, že se nenakazí znovu.

"Mají tuto dlouhotrvající chronickou infekci a ani o ní nevědí. A když je jim 28 let a řeknou si, že jsou připraveni mít dítě, zjistí, že je všechno špatně," dodává doktorka Toni Darvillová, která pracuje na vývoji vakcíny pro lidi.

