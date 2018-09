Ve Švédsku sečetli všechny hlasy, o jeden mandát zvítězil vládnoucí středolevý blok

před 27 minutami

Rozdílem jediného mandátu zvítězil v nedělních parlamentních volbách ve Švédsku vládnoucí středolevý blok nad středopravou aliancí. Vyplývá to z předběžných výsledků, které byly zveřejněny po sečtení všech hlasů. Na oficiální potvrzení výsledků si ale Švédové počkají až do neděle, napsal list The Local. Jako poslední byly sečteny korespondenční hlasy a hlasy Švédů žijících v zahraničí, kterých bylo asi 200 tisíc. Na těsném vítězství středolevého bloku ale nic nezměnily. Koalice vedená Švédskou sociálnědemokratickou dělnickou stranou, s níž spolupracují také Levicová strana a Zelení, obsadí v 349členném švédském parlamentu 144 křesel.