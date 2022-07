Školy bez záchodů, odtržení od reality. Jak žijí miliony lidí ve "skryté" části Ruska

Při válce na Ukrajině umírají v ruských řadách nejčastěji mladí muži z chudých částí země, uvádí analýza nezávislého serveru Mediazona. Jejich jednání může podle novináře Ondřeje Soukupa ovlivňovat právě to, že se v některých oblastech Ukrajiny poprvé setkali s vyspělou civilizací. "Nechci je omlouvat, to rozhodně ne, ale myslím si, že je to opravdu střet kultur," uvádí Soukup pro Aktuálně.cz.

Podle dat serveru Mediazona z konce dubna pocházela jen přibližně desetina zjištěných padlých ruských vojáků na Ukrajině z velkých měst jako Moskva nebo Petrohrad. Většina z nich pak do armády přišla z chudých oblastí na Sibiři a Dálném východě.

"Dovedu si pak představit, že pro kluka, který přijde z nějaké vesnice na Altaji, kde splachovací záchod mají akorát na radnici, a najednou poprvé uvidí, co je to jacuzzi, tak asi to může mít nějaký vliv," uvádí novinář, který se dlouhodobě zabývá děním v Rusku.

Úroveň života na ruském venkově se podle Soukupa liší podle jednotlivých oblastí. Nejhůře jsou na tom obyvatelé ve vzdálených regionech jako Altaj nebo Dálný východ. "Máte tam vesnice, kde se toho od roku 1910 příliš nezměnilo, s výjimkou toho, že je tam zavedená elektřina," komentuje novinář.

Na druhé straně ale zdůrazňuje, že ve většině chudších oblastí mají tamní obyvatelé v dnešní době přístup k internetu, a o invazi na Ukrajině se tak dozvídají zejména ze sociálních sítí.

"Těžko říct, jak přesně se na ni dívají," podotýká Soukup. "Oni na to často pohlížejí tak, že to je něco, co nemůžou ovlivnit. Nemají pocit, že by se jich takové věci jakkoliv dotýkaly," popisuje Soukup svou zkušenost z návštěvy vesnice v Ivanovské oblasti na západě Ruska.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde novinář také uvádí své další osobní zkušenosti z chudých částí Ruské federace.