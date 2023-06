V Rusku odsoudili za vlastizradu ke 12 letům vězení vědce Golubkina

Ruský soud v pondělí poslal na 12 let do vězení vědce Valerije Golubkina, uznal ho vinným z vlastizrady, napsala agentura Reuters. Golubkin, který je profesorem na moskevském institutu zabývajícím se aerodynamikou, byl zadržen v roce 2020 kvůli podezření, že předává tajné materiály jedné ze členských zemí Severoatlantické aliance.

Podle vyšetřovatelů předal Golubkin kolegům z Nizozemska informace o mezinárodním projektu, který se týkal vývoje vysokorychlostního civilního letounu na vodíkový pohon HEXAFLY-INT. Vyzradil jim tak státní tajemství, dodali vyšetřovatelé. Ruský fyzik nicméně uvedl, že výsledky výzkumu tohoto projektu byly již od počátku otevřené všem partnerům, kteří se zapojili do vývoje. Obvinění, že by vyzradil do zahraničí tajné informace, odmítl.

Jak uvedl server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, od začátku roku 2023 bylo v Rusku zahájeno nejméně 21 trestních řízení týkajících se vlastizrady. Je to pětkrát více než během stejného období loňského roku. Za celý rok 2022 bylo zahájeno 22 trestních řízení ve věci vlastizrady. Zadrženo bylo i několik ruských vědců, kteří byli obviněni z vyzrazení státního tajemství.

Kritici Kremlu tvrdí, že zatčení na základě podezření z předávání citlivých materiálů cizím státům jsou často výsledkem nepodložené paranoie, a stěžují si, že obvinění nemohou být ověřena kvůli svému utajovanému charakteru, dodala agentura Reuters.

