V Rusku končí třídenní parlamentní volby. Podmínky hlasování nejsou fér, říká opozice

V Rusku pokračují třetím, závěrečným dnem volby do Státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Po rozdrcení a zákazu hnutí uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného, jehož přívržencům úřady znemožnily ucházet se o poslanecké mandáty, je velmi pravděpodobné vítězství vládnoucí prokremelské strany Jednotné Rusko.

Neděle je podle ruského listu Kommersant považována za hlavní den voleb do do Státní dumy. Za pátek a sobotu podle úřadů odhlasovala necelá třetina přibližně ze 108 milionů oprávněných voličů, ale tento údaj nezahrnuje voliče hlasující přes internet, jak učinil například již v pátek prezident Vladimir Putin.

Volby skončí v neděli večer ve 20:00 SELČ, kdy se uzavřou volební místnosti v nejzápadnější enklávě Ruska, Kaliningradské oblasti. Na východě rozsáhlé země už třídenní hlasování skončilo, protože vzhledem k časovému posunu tu osmá hodina večerní odbila ještě před moskevským polednem. Souběžně s parlamentními volbami se konají i další hlasování - například v devíti z 85 ruských regionů volí gubernátory a v 39 oblastní sněmy.

Jednotné Rusko, podporující prezidenta Putina, čelí propadu obliby, ale stále zůstává populárnější než jeho soupeři ve volbách, komunisté a nacionalisté z Liberálně demokratické strany Ruska. Obě tyto formálně opoziční strany v praxi často podporují Kreml. Podobně se chová i centristická strana Spravedlivé Rusko.

Jednotné Rusko v současnosti disponuje v ruské Státní dumě (dolní komoře parlamentu) téměř třemi čtvrtinami mandátů z celkových 450 poslanců. Tato převaha umožnila Kremlu, aby loni prosadil změny v ústavě, dovolující Vladimiru Putinovi ucházet se po ukončení nynějšího mandátu v roce 2024 o dvě další šestiletá období v nejvyšším úřadu. U moci by tak mohl zůstat až do roku 2036, samozřejmě pokud bude kandidovat a voliči jej zvolí.

Rusové v letošních parlamentních volbách řeší hlavně klesající životní úroveň, spojenou s negativními dopady koronaviru. "Pokud se Jednotnému Rusku podaří (vyhrát), naše země může čekat dalších pět let chudoby, pět let represí, pět ztracených let," varovali příznivci Navalného na jeho blogu.

Agentura AFP připomíná, že k volbám ruské úřady nevpustily ani jednoho kandidáta, který by se dal označit za reálného kritika Putinova režimu. Podporovatelé uvězněného Alexeje Navalného se pokusili zabránit či alespoň vládnoucí straně znepříjemnit cestu k vítězství za pomoci aplikace umožňující "chytré hlasování". Ta měla radit voličům, který ze soupeřů kandidátů vládní strany Jednotné Rusko má největší šanci uspět - a tedy koho mají podpořit, aby způsobili potíže vládnoucí straně.

Zmíněnou aplikaci, kterou ruské úřady zakázaly, ale po amerických internetových gigantech Apple a Google zablokovala na svém messengeru i ruská firma Telegram. „Je opravdová ostuda, když cenzuru zavádějí soukromé firmy, které údajně hájí myšlenku svobody,“ řekla k tomu Navalného mluvčí Kira Jarmyšová. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova byla ale daná aplikace v Rusku postavena mimo zákon.

Masové falšování

Příznivci Alexeje Navalného i představitelé neziskových organizací monitorujících průběh voleb mezitím poukazovali na množící se případy masového falšování hlasování ve prospěch Jednotného Ruska, které někteří pracovníci volebních komisí příliš neskrývali.

Novozybkov, Brjanská oblast,místnost č.699. Stalo se včera 😁😁Musím se smát 😁 pic.twitter.com/lNUzntHtha — Roman M (@Fbeyeee) September 19, 2021

Nezávislí pozorovatelé z nevládní organizace Golos zaznamenali tisíce porušení pravidel po celé zemi a většinou je zdokumentovali snímky či záběry. V řadě případů byly do volebních uren nacpány předem vyplněné hlasovací lístky. "Zpráv o falšování neubývá, ale pozorovatele, kteří si jich všimnou, vykazují z volebních místností," píše stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Ruské úřady stížnosti vesměs odmítají či bagatelizují jako útoky ze zahraničí, které mají zpochybnit legitimitu hlasování.

Policie podle serveru OVD-info zadržela některé pozorovatele, včetně Iriny Faťjanovové, bývalé šéfky petrohradského štábu uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného, jehož hnutí úřady zakázaly. Nakonec ji policie propustila bez sepsání protokolu. Faťjanovová na sociální síti informovala o případu, kdy ve volební místnosti chytili při činu muže, který k urně přišel s balíkem hlasovacích lístků se zaškrtnutým jménem dcery předsedy petrohradského sněmu. Ta ovšem prohlásila, že s "provokací opozice" nemá nic společného.

Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová mezitím naopak obvinila z porušování pravidel nezávislá média a varovala je, že to pro ně nezůstane bez následků. Podle agentury Interfax Pamfilovová připustila osm případů vhazování zfalšovaných hlasovacích lístků v šesti regionech. Kvůli tomu bylo vyřazeno 7465 neplatných hlasů.

Opozice si také dlouhodobě stěžuje na nerovný přístup do státem ovládaných médií, nerovnost ve financování i další momenty, na základě kterých není možné víkendový plebiscit označit za férový. "Toto nejsou opravdové volby, lidé prakticky nemají výběr," postěžoval si agentuře AFP petrohradský podnikatel Vladimir Zacharov (43).

