Je naraženo, zvolal primátor. V Mnichově začal Oktoberfest, čeká se šest milionů lidí

V Mnichově tuto sobotu začal 189. ročník pivního festivalu Oktoberfest. Primátor bavorské metropole Dieter Reiter v poledne narazil první sud, stejně jako loni mu na to stačily dva údery. Svátek piva potrvá do 6. října a navštíví ho podle odhadu šest milionů lidí z Německa i zahraničí včetně Česka.

Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat za cenu od 13,60 do 15,30 eura (341 až 384 Kč), hranici 15 eur překonala cena letos poprvé. Kvůli nedávným teroristickým útokům v Solingenu a v Mnichově panují u vstupů i uvnitř rozlehlého areálu na Tereziánské louce zpřísněná bezpečnostní opatření.

"O’zapft is!" zvolal Reiter. Oznámil tak, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. Podle tradice v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazil pípu dřevěnou palicí. První pivo po naražení sudu dostal tradičně bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Reiterem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.

Areál, ve kterém se Oktoberfest koná, má 34,5 hektaru. Kromě pivních stanů, z nichž největší mají vnitřní kapacitu zhruba 6000 hostů, jsou v něm různé stánky s občerstvením a pouťové atrakce. U vstupů se tvořily fronty od časného rána, do naražení prvního sudu ve stanu rodiny Schottenhamelů ale pivo hostinští nikomu nenačepovali. Nyní začíná téct proudem, v loňském roce se ho vypilo 6,5 milionu mázů. Máz odpovídá zhruba litru. Zatímco loni ale nejdražší tuplák vyšel na 14,90 eura, letos je to 15,30 eura. Levné ale nejsou ani nealkoholické nápoje. Průměrná cena litru minerální vody je 10,48 eura (267 Kč), litru limonády 11,67 eura (293 Kč). Na rozdíl od pití alkoholu je v celém areálu výslovně zakázáno kouření marihuany. Bavorská vláda to na veřejných festivalech zakázala krátce po letošní částečné legalizaci marihuany v Německu.

K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také takzvaný dirndl, tedy bavorský ženský oděv inspirovaný krojem, a u mužů kožené kalhoty. Ačkoli se odkazuje k tradičním selským šatům, podléhá dirndl módním trendům. Letos jsou v kurzu barvy fialová, mátová a šalvějová, královská modrá a tmavě červená. Podle šéfa řetězce obchodů s dirndly Angermaier Axela Munze nelze udělat chybu ani při volbě černého kroje, který je podle něj nadčasový.

Před začátkem Oktoberfestu Bavorsko oznámilo, že letos ještě zpřísní bezpečnostní opatření. Reagovalo tak na srpnový teroristický útok v Solingenu, kde neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie na městských slavnostech zavraždil tři lidi a osm dalších zranil, a také na zářijový teroristický útok přímo v Mnichově, kde byly cílem střelby mladého islamisty z Rakouska izraelský generální konzulát a Dokumentační centrum historie nacismu.

Na bezpečnost návštěvníků bude dohlížet asi 600 policistů a 2000 pracovníků bezpečnostních agentur. Poprvé se návštěvníci musejí připravit na namátkové vstupní kontroly a na případné prohlídky s detektorem kovů. Zakázáno je nosit do areálu velká zavazadla, nože a skleněné láhve. Konkrétní nebezpečí podle bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna návštěvníkům nehrozí, všeobecně je ale podle něj riziko islamistického terorismu vysoké.

Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Sázka na dřívější začátek slavnosti vyšla organizátorům i letos, v Mnichově má celý víkend svítit sluníčko a teploty se dostanou k dvaceti stupňům.

