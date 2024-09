Německo zavádí kontroly na všech pozemních hranicích. Chce snížit nelegální migraci

Německo zavádí přechodné kontroly na všech pozemních hranicích. V pondělí to potvrdila ministryně vnitra Nancy Faeserová. Již dříve během dne o tom informovala agentura DPA, podle níž je cílem opatření snížit počet případů nelegální migrace a zvýšit vnitřní bezpečnost Německa, především s ohledem na možné ohrožení islamistickým terorismem a organizovanou kriminalitu.

Německo už od roku 2015 kontroluje hranice s Rakouskem a od loňského října také s Českem, Polskem a Švýcarskem. Do konce září byly naplánovány dočasné kontroly hranice s Francií kvůli olympiádě a paralympiádě. Spolková policie tak bude nyní hlídat přinejmenším šest měsíců také hranici s Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.

Podle DPA už Faeserová o svém záměru zavést dočasné kontroly na všech pozemních hranicích informovala Evropskou komisi. Vláda podle ní vyvinula rovněž model pro "efektivní odmítání migrantů na hranicích, které bude v souladu s evropským právem", dodala Faeserová na tiskové konferenci.

V Německu se v posledních týdnech vede debata o zpřísnění migrační politiky. Rozproudil ji především srpnový teroristický útok v Solingenu, při kterém neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie na městských slavnostech zabil tři lidi a osm dalších zranil. Impuls této debatě přidaly volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku a Durynsku, v nichž získala protiimigrační AfD přes 30 procent hlasů. Durynské volby strana dokonce vyhrála a k vítězství míří i v zemských volbách v Braniborsku za dva týdny.

V úterý se má v Berlíně uskutečnit druhé kolo jednání zástupců vlády, opozice a spolkových zemí. Vláda kancléře Olafa Scholze po útoku v Solingenu představila "bezpečnostní balíček", který má německou migrační politiku zpřísnit. Podle opoziční konzervativní unie CDU/CSU ovšem vláda nejde dostatečně daleko, předseda CDU Friedrich Merz požaduje například odmítání migrantů přímo na hranicích. Předseda sesterské CSU a bavorský premiér Markus Söder zase vyzval, aby Německo snížilo počet přijímaných žádostí o azyl pod 100 tisíc ročně. Není jasné, zda nakonec CDU/CSU na pokračování jednání s vládou kývne.

Faeserová na tiskové konferenci uvedla, ževláda schválila bezpečnostní balíček a brzy jej předloží Spolkovému sněmu k posouzení. Opatření, která obsahuje, zahrnují například zpřísnění postupu při deportaci odmítnutých žadatelů o azyl, kroky v boji proti islamistickému terorismu a zpřísnění zákonů o držení zbraní. Podle ministryně vláda vyvinula také model pro "efektivní odmítání migrantů na hranicích, které bude v souladu s evropským právem". Podle ministerstva vnitra byl od loňského října přímo na hranici odmítnut vstup 30 tisícům lidí.

Podle německých statistik podali cizinci v Německu do konce července zhruba 153 tisíc žádostí o azyl, do konce roku by to mohlo být až 263 tisíc. V roce 2023 to bylo 352 tisíc žádostí.

Mohlo by vás zajímat: Rozhovor s bývalou europoslankyní Ditou Charanzovou (2. 9. 2024)